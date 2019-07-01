آراء

الآلية التي اعتمدها الجهاز المركزي في توظيف البدون في الجهات الحكومية منذ ست سنوات تقريبا خطوة ايجابية وانسانية ولكنها بطيئة وفيها الكثير من القيود التي تحد من فتح الفرص الكافية لإخواننا من أبناء هذه الفئة من حملة المؤهلات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في البلاد. ولا يخفى أن هناك آلافاً من الشباب من فئة البدون يحملون شهادات ودرجات علمية عليا وتخصصات نادرة في مختلف المجالات الطبية والهندسية والتعليمية والقانونية والاجتماعية وغيرها وفيهم كفاءات متميزة لم تتح لهم الفرص للمساهمة في العمل والانتاج لصالح بلدهم الكويت التي يحبونها ويلتصقون بأرضها ولاءً وانتماءً.

الشباب المؤهل والكفاءات من البدون هم طاقات مهدرة تعلموا في مدارس وجامعات ومعاهد الكويت ونشأوا وترعرعوا بيننا وزاملونا على مقاعد الدراسة وهم إخوة وجيران وأبناء قبائل وعوائل كريمة منصهرون ضمن النسيج الاجتماعي الكويتي ولاسيما منهم من يحملون احصاء 1965 وأبناء العسكريين وأبناء الكويتيات، بل هم لا يقلون حباً وولاءً للكويت من أي مواطن يحمل الجنسية الكويتية، ولقد أثبتت الأحداث التاريخية فداءهم للكويت بدمائهم.

وحتى لا يتم اهدار هذه الطاقات يجب توجيهها لخدمة الكويت والاستفادة منها في سد الثغرات الوظيفية العديدة التي يشغلها الوافدون بأعداد ضخمة تضر في التركيبة السكانية.

الشباب البدون ثروة بشرية يجب على أصحاب القرار في الدولة أخذهم في الحسبان ليكونوا من روافد خطط التنمية في البلاد على اعتبار أن استثمار الانسان هو جوهر التنمية الحقيقية.

لذلك نتمنى أن تتوسع الدولة في فتح المجال لتوظيف الإخوة البدون وتخفيف القيود عنهم في هذا المجال ومنحهم الأولوية على توظيف بعض الوافدين الذين يملؤون الوزارات أغلبهم بخبرات ومؤهلات وكفاءة متواضعة، بل ان الشاب البدون وما يحيط به من ظروف معيشية ضاغطة وما يحمله من تحد لظروفه ووضعه مع حبه للكويت سوف يكون أكثر عطاء وانتاجية وذلك لاثبات ذاته وتأكيد انتمائه، فالوطنية الحقة عمل وعطاء.

