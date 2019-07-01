آراء

ليس صعبا او مستحيلا دخول الكويت الثورة الصناعية الرابعة من الباب الاوسع للاستثمار في هذا المجال، بل انه امر يسير جدا اذا تغيرت الذهنية التي تعمل بها الهيئة العامة للاستثمار، والنظر الى الاستثمارات الناجحة في المجالات الجديدة، لا سيما في الشركات الخمس التكنولوجية الكبرى التي يبلغ حجم رأس مالها ومردودها ما يوازي مجموع مداخيل دول عربية عدة.

اتوجه بكلامي الى وزير المالية، رئيس مجلس الهيئة العامة للاستثمار، د. نايف الحجرف، ونسأل: اليس من الافضل في سبيل تنويع مصادر الدخل ان تكون للكويت حصة في تلك الشركات، وان تجعلوا من الكويت محطة مهمة لهذه الشركات، وتوفير فرص عمل للكويتيين في قطاع مهم جدا، بات اليوم اساس الاقتصاد العالمي؟

ثمة ازمة توظيف للخريجين الكويتيين، وهناك اجراءات تتخذ في سبيل تأمين وظائف لهم، فيما يزداد عددهم في الوزارات والمؤسسات، حيث لا يعملون، ويصل انتاجهم الى دقائق وليس ساعات، وايضا تسعى الدولة الى فرض التكويت على القطاع الخاص، وتدفع اعانة مالية للعاملين في هذا القطاع، بينما هناك الكثير من هؤلاء لا يقبل الوظائف التي تعرض عليه، لانه يسعى الى العمل في وظائف مريحة او لها مميزات معينة، بينما هؤلاء ذاتهم اذا توفرت لهم وظائف في مجال التكنولوجيا لا يتوانون عن الالتحاق بها، ليس بسبب الدخل المالي الكبير فقط، بل لان هذا المجال بالنسبة لهم يعتبر مغامرة، ويتوافق مع التوجهات السائدة في العالم، لذا حين تستثمر الكويت عشرة في المئة من رأس مال صندوقها السيادي في هذه الشركات وتفتح نوافذ العمل لشبابها فيه ستكون قادرة على تأسيس مجال كبير لاستيعاب الخريجين.

في نصف القرن الماضي بدأت تتغير ذهنية التعليم في العالم، وفتحت الكثير من المجالات في هذا الشأن، لكن بقي العالم العربي عموما، والكويتي خصوصا على «طمام المرحوم» يلتحق بمجالات دراسية لم تعد تحتاج الى الكثير من العاملين، فاليوم مثلا هناك الروبوت المحامي، وبدأ الذكاء الاصطناعي يدخل في المجالات الطبية، ويمكن تخليص المعاملات عبر المواقع الالكترونية، وهذه ينجزها موظف واحد ربما يكون يعمل من منزله، وهناك الكثير من المصانع التي تعتمد على الروبوت في انتاجها، فيما نحن في الكويت نسير الى الحكومة الالكترونية باساليب اصبحت في كثير من الدول متخلفة.

الاستثمار في المستقبل من المهمات الاساسية لاي صندوق سيادي، بل هو من مهمة الدولة ككل، ولذلك اعادة النظر في اساليب الاستثمار باتت ضرورة، على هذا الاساس، يمكن بناء الرؤية الى عملية الاستثمار بالشباب الكويتي، وبدلا من ان تكون هناك زحمة محامين اوغيرها من القطاعات التي اصبحت نوعا من البرستيج، لماذا لا يكون هناك توجه حقيقي الى توجيه الشباب للتخصص في المجالات التكنولوجية، وتستثمر الكويت فيها؟ بل انها تستطيع جذب تلك الشركات اليها، فيكون «دهننا في مكبتنا».

