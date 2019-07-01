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لوس أنجليس- «د. ب. أ»: أقام المغني الاميركي جوي جوناس والممثلة البريطانية صوفي تيرنر حفل زفافهما الثاني في باريس أول من أمس السبت. وقال موقع إي نيوز المعني بأخبار المشاهير إن جوي «29 عاما» العضو بفريق جوناس برازرز الغنائي وصوفي «23 عاما» تزوجا في أحد القصور بجنوب فرنسا بحضور أصدقائهما وأفراد أسرتيهما اول من أمس السبت، وذلك بعد شهر من زواجهما رسميا في لاس فيجاس. وكانت العلاقة بين الزوجين قد بدأت عام 2016، وقد أعلنا خطوبتهما في اكتوبر 2017. وقد تزوج جوي وصوفي في السابق في كنيسة بلاس فيجاس بعد حضور حفل جوائز بيلبورد الموسيقية في الثاني من مايو الماضي.

وتشتهر صوفي بأدائها لشخصية سانسا ستارك في المسلسل الشهير «جيم أوف ثرونز».

