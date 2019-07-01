بدر مصطفى كرم حسين كرم، 67 عاماً، شيع، الرجال: السرة، ق4، شارع دمشق، م3، ديوان مصطفى كرم، ت: 25319944، النساء: حسينية الشامية، ق6، ش62، م15، عزاء النساء العصر فقط، ت: 24815470

فاطمة أحمد كرم أحمد، أرملة صالح محمد علي عبدالنبي شمساه، 64 عاماً، شيعت، الرجال: الدعية، حسينية بوعليان، على الدائري الثاني، ت: 99073220، النساء: حسينية أم البنين الأربعة، الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، م38، مقابل الدائري الخامس، ملاحظة يبدأ العزاء من يوم الاثنين والنساء عصراً فقط، ت: 90932935

شريفة علي جاسم الدندن، 67 عاماً، شيعت، الرجال: الفنطاس، ق2، ش16، م12، ديوان الدندن، ت: 99791766، النساء: الفنطاس، ق2، ش16، م12، ت: 50633200

سبيكة عبدالمحسن عبدالله الفهد، 70 عاماً، شيعت، الرجال: البدع ديوان الفهد، : ، النساء: الشامية، ق6، شارع عبدالله زكريا الأنصاري، م4، 24818010 للنساء فقط

عبدالله عبدالعزيز شهاب الهولي، 78 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الرميثية، ق7، ش70، م18، ت: 94171115، النساء: الروضة، ق4، ش48، م42، ت: 55934136

إنا لله وإنا إليه راجعون