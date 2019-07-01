وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب د. خليل أبل واعضاء اللجنة النائب حمد الهرشاني والنائب د. عودة الرويعي والنائب صفاء الهاشم حيث رفعوا الى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر.

هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين في شتى المجالات ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العزيز.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بانهم سيكونون عند حسن ظن سموه نحو العمل الجاد والمستمر تحقيقاً للرغبة السامية لما يعود بالخير والنفع للوطن والمواطن.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، كما استقبل سموه سفير جورجيا لدى الكويت رولاند بيريدزة وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيراً لبلاده. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الفريق م. خالد بودي.

