وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب د. خليل أبل وأعضاء اللجنة النائب حمد سيف الهرشاني والنائب د. عودة الرويعي والنائب صفاء الهاشم حيث رفعوا إلى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس كلا على حدة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. إلى ذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان صباح أمس سفير جمهورية جورجيا لدى الكويت السفير رولاند بيريدزة وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده. حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح.

