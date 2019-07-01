وطن النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في قصر بيان العامر صباح أمس، سفير دولة قطر لدى البلاد بندر بن محمد العطية .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما قدم السفير للوزير دعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة التاسع عشر تحت عنوان « الحوكمة العالمية في عالم متعدد الأقطاب» ، وأشاد النائب الأول بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها .

