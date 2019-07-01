وطن النهار

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الاثنين لنظر عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعماله لإنجاز أكبر عدد ممكن منها قبل فض دور الانعقاد الحالي. ويستهل المجلس جلسته التشريعية المدرج على جدول أعمالها عشرة قوانين بنظر أربعة قوانين في المداولة الثانية هي مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه ومشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

وتشمل القوانين التي سيناقشها المجلس في المداولة الثانية أيضا مشروع قانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة ومشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.

بعدها ينتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الشركات وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية والاقتراحين بقانونين في ذات الشأن.

ومن المقرر أيضا مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون في شأن العمل الخيري واقتراح بقانون في ذات الشأن إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019.

وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل مادة بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وتقرير لجنة المرأة والأسرة البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرعاية السكنية. وكان مجلس الأمة وافق في جلسته منتصف مايو الماضي بالمداولة الأولى على مشروع قانون تنظيم التأمين وجلسته الاثنين الماضي بالمداولة الأولى على مشاريع قوانين مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة وتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة.

