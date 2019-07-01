وطن النهار

كشف رئيس لجنة شؤون ذوي الاعاقة النائب مبارك الحجرف عن ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها على مجموعة من الاقتراحات يأتي في مقدمتها صرف منحة العشرة آلاف دينار لكل معاق مهما تعددوا في الاسرة الواحدة وكذلك تزويد الوزارات والجامعات والمحاكم بمترجمين لغة الاشارة وانشاء افرع لهيئة ذوي الاعاقة في جميع المحافظات وعمل تطبيق الكتروني من قبل الهيئة العامة للاعاقة لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الحجرف تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أن اللجنة وافقت ايضا على توفير العاب خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب واحتياجاتهم في جميع الاماكن الترفيهية والحدائق العامة في البلاد، وانشاء فرع للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين في مدينة صباح الاحمد السكنية ومحافظتي الجهراء والفروانية وكذلك انشاء مدرسة لذوي الاعاقة في مدينة صباح الاحمد، وربط النظام المعلوماتي للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة برمراكز خدمة المواطن لاستخراج شهاداتهم وانجاز معاملاتهم. واوضح ان اللجنة ارجأت البت في تصنيف مرض الزهايمر كإعاقة ذهنية لحين انتهاء هيئة ذوي الاعاقة من دراسة المقترح وكذلك زيادة علاوة الاولاد التي تمنح لوالد المعاق او من يرعاه الى 150 ديناراً.

