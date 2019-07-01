وطن النهار

ثمن النائب اسامة الشاهين موافقة لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية على عدد من الاقتراحات برغبة التي قدمها، متمنيا مسارعة الحكومة في تبنيها وتطبيقها نظرا لأهميتها.وقال: وافقت اللجنة على مقترحي «تعيين الموظف الكويتي في هيئة اسواق المال بموجب قرار غير محدد المدة ضمانة لاستقراره واستمراره»، فلا يصح ان يكون الموظف الرقابي رهينة عقد يجدد او لا سنوياً، بالاضافة الى اقتراحي «منح الموظفين العاملين في مختبرات كليات جامعة الكويت الطبية وغيرها البدلات والمكافآت، اسوة بنظرائهم العاملين في مختبرات كليات العلوم والهندسة، خاصة مع اضطرارهم للتعامل مع ظروف خطرة واستمرارهم لساعات متأخرة خارج اوقات الدوام الرسمي. وأضاف: كما وافقت اللجنة ايضا على اقتراحي بانشاء اندية خاصة للمتقاعدين في جميع المحافظات لممارسة الأنشطة (الثقافية، الاجتماعية، الرياضية) وتكون تبعيتها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكد الشاهين ان هذه اقتراحات فرضتها حاجة الوطن والمواطنين، مثمناً تحول عدد من اقتراحاته لواقع عملي.