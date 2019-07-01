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وطن النهار

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حماد سأل وزير الكهرباء عن انقطاعات التيار


استغرب النائب سعدون حماد صمت وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل عن انقطاع الكهرباء، وأقول له يا وزير الكهرباء صح النوم نتصل ما ترد وتقول أوضاع الكهرباء مطمئنة، والكهرباء ماراح تنقطع هذا الصيف، مع العلم الكهرباء حاليا مقطوعة في منطقة حطين انقطاعا كاملا وصح النوم يا وزير الكهرباء مطالبا الوزير الالتزام بما صرح به بعدم انقطاع التيار الكهربائي. وفي شأن آخر قال حماد كعضو في اللجنة التشريعية البرلمانية رفضت التعديلات المقدمة على قانون المحاماة والقاضية بالسماح لخريجي الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة بعد دورة لمدة عام وكذلك مقترح وجوب اجراء اختبار للراغبين بالتقييد في جمعية المحامين حتى من خريجي الحقوق.


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