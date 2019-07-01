وطن النهار

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن هناك ستة مشاريع متأخرة كانت تواجه التحديات في البلدية، تخص التأمينات الاجتماعية وهي المدينة الطبية الخاصة بالمتقاعدين، وقد تم حلها ورفعت الى المجلس البلدي.

واشارت خلال ورشة عمل لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي بحضور عدد من الجهات الحكومية أن موضوعين يتعلقان بمؤسسة الموانئ تطوير النقعة البحرية تم حل الموضوع وتطوير المناطق اللوجستية لمؤسسة الموانئ ويحتاج إلى بعض البحث بين المؤسسة والبلدية ثم سيتم احالته للبلدي إضافة إلى إحالة موضوعين لمعهد الأبحاث، كما يوجد موضوع آخر يخص وزارة المواصلات متعلق بإيصال الفايبر اوبتيكس للمناطق الجنوبية وبالأخص مدينة صباح الأحمد تم إيصال الالياف الضوئية الى 1000 وحدة بعدما كانت المشكلة في بعض الوحدات ولكن المشروع سيكتمل قريبا

من جانبه، أكد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، «خلو 135 مشروعاً ضمن خطة التنمية من أي قصور أو ملاحظات ضد البلدية، وبالتالي لم تكن البلدية عقبة في تعطيل تلك المشاريع، لافتاً إلى أن «ما تم إنجازه جاء نتيجة جهد يبذله القائمون على الجهاز التنفيذي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف أن «البلدية لا ترمي الكرة في مرمى الجهات الأخرى، وهي تعمل باتجاه إيجاد الحلول والبدائل عوضاً عن الرفض»، مثمناً إشادة الوزيرة مريم العقيل بأداء ودور البلدية في تلك المشاريع.

وأشار إلى أن «البلدية حضرت منذ 4 سنوات أولى ورشات لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي، ومع وجود كم كبير من المشاريع المعطلة سابقاً، والكثير من العوائق كانت البلدية ترمى وتتهم بها من الجانب المتعلق بالتقصير، إلا أن ما طرح خلال الورشة من إشادات يعتبر حافزاً للاستمرار في السير على خط الإنجاز.

المخطط الهيكلي

وحول المخطط الهيكلي الرابع للدولة، أكد المنفوحي أن المخطط «شبه منتهي»، إلا أن هناك أمراً تغييرياً في شأن بعض الجوانب التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة، متوقعاً مع بداية عام 2020 أن يتم الانتهاء من المخطط.

بدوره لفت مدير عام المؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله إلى وجود مشروعين تعمل المؤسسة على استكمال التراخيص اللازمة لهما مشروع تطوير المناطق التخزينية التي تتكون من اربعة مناطق في الدوحة والشويخ وميناء عبدالله اسوة بالدول الاقليمية، موضحا ان الكويت معيارها الادنى فيما يخص المناطق التخزينية في منطقة الخليج من حيث اداء المعيار اللوجستي ومتطلب ان ننقل هذه المناطق لخدمة المشروعات الصغيرة وجذب الاستثمار الاجنبي ووجود ايراد مرادف للايراد النفطي.

واضاف ان المشروع الاخر متعلق بتطوير النقع البحرية وهو مشروع رائد وحيوي يخدم جميع الفئات متعددة منها مرتادي البحر وهواة الصيد والجزر كذلك، ويعتبر من اهم المشاريع السياحية المنطوية تحت المؤسسة، مشيداً بعقد ورشة العمل وجمع الاطراف الحكومية لحلحلة ابرز التحديات العالقة للمشاريع الخطة التنموية في البلدية، وقال ان هذه الورشات سيذلل جميع العقبات امام مشاريع خطة التنمية وسيتم تنفيذها بأسرع وقت خدمة للموطن وللمواطنين.

من جهته اكد رئيس لجنة الاصلاح والتطوير حمود العنزي حل جميع التحديات الخاصة ببلدية الكويت والمتعلقة بمشاريع التنمية وذلك في الورشة التي إقامتها اليوم لجنة الاصلاح والتطوير وحضور وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل وتم الاشادة بحضورها وإدارتها للورشة ومساهمتها الفعالة في تقريب وجهات النظر.

وقال من بين ستة مشاريع تواجه بعض الإشكالية مع متطلبات بلدية الكويت تم حل خمسة مشاريع منها وظل مشروع المناطق التخزينية الذي سيناقش في وقت لاحق لافتا ان مشاريع التنمية عددها 137 فقط مشروع واحد يجري مناقشته بعد تسهيل انجار تلك المشاريع بنسبة انجاز تجاوزت 99%.

وأعلن العنزي موافقة بلدية الكويت على مشاريع المدينة الطبية للمتقاعدين الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات وتم التوافق مع المؤسسة على نسبة تجارية 6% كذلك تمت الموافقة على جميع مشاريع معهد الابحاث المدرجة على خطة التنمية كما تم حل جميع الإشكالات المتعلقة بمشروع الشبكة الضوئية.

وطالب بتوصية الورشة بضرورة منح المشاريع الحكومية المدرجة على خطة التنمية نسبا تجارية مجزية تساعد تلك المشاريع على تمويلها الذاتي دون وجود أعباء مالية على الدولة.

