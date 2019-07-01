وطن النهار

زار وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة مدينة صباح الاحمد السكنية للوقوف على خدمات البلدية المقدمة في مجال النظافة والسلامة الى جانب النواقص المعنية بها وزارة الاوقاف.

واستمع الوزير الشعلة خلال الزيارة لاراء واقتراحات ممثلي اللجنة التطوعية وبعض المواطنين من أهالي المدينة، مؤكدا لهم بأن هناك لجنة متابعة للخدمات وان الوزارة تعكف حاليا على اكمال النواقص من الخدمات والمرافق الرئيسة في مدينة صباح الاحمد بمختلف القطاعات B,C, D, E. وأوضح بخصوص معالجة اثار سيول الامطار ان اللجنة المشكلة وضعت الحلول المناسبة منها ما سينفذ قريباً كحلول مؤقتة الى جانب العمل على تنفيذ حلول دائمة من قبل وزير الدولة لشؤون الاسكان التي تتابع عمل اللجنة بشكل مستمر لانجاز حلول مواجهة الامطار في المدينة.

واطلع الشعلة على احتياجات مدينة صباح الاحمد عبر لقاءات في بعض دواوين اهالي بحث فيها ملاحظات عدد من المواطنين من سكان المدينة تتعلق بضرورة توفير الاليات والسيارات الخاصة بشركات التنظيف وزيادة عمال النظافة الى جانب اهمية فتح مراكز لادارة السلامة والنظافة لخدمة المدينة،

كاشفاً عن قرب دخول عقود النظافة الجديدة مطلع شهر اكتوبر المقبل الى جانب زيادة آليات وعمال شركة التنظيف التي تعمل حاليا على تنظيف المدينة ما يسهم في رفع مستوى النظافة وكذلك افتتاح 3 مراكز اخرى للنظافة الى جانب مركز للتراخيص الهندسية والرقابة ودعم مركز السلامة بمفتشين لتغطية جميع القطاعات الخمس وقطعها.

يذكر أن الوزير الشعلة قام بجولة ميدانية اطلع خلالها عن كثب على النواقص للمدينة وكذلك المشاكل التي يعاني الاهالي منها، موضحا الى ان الهدف من هذه الزيارة هو الحرص والاستماع للمقترحات والملاحظات التي تهم مدينة صباح الاحمد خاصة ان مجلس الوزراء على متابعة دائمة ومستمرة لتأمين الخدمات والمرافق اللازمة عبر اللجنة الوزارية للخدمات التي تعمل على استكمال تلك الخدمات وهذه الزيارة مغطاه اعلاميا لكن الزيارة المقبلة ستكون شخصية ومفاجئة للوقوف على ما تم من استكمال للنواقص واستكمال الخدمات والمرافق وتوليها اهتمام بالغ.

وفي ختام الزيارة شدد الوزير الشعلة على اهمية متابعة الرد على شكاوى اهالي المدينة بهدف رفع مستوى النظافة وقيام مفتشي ادارة السلامة بتحرير المخالفات التي تخص انقاض البناء والتواصل معهم بشأن تقديم الخدمات لهم وتلقى تلك الشكاوى عبر الحسابات الرسمية للبلدية على شبكة التواصل الاجتماعي والتعامل معها أولاً فأولاً وتعزيز المدينة بافتتاح اكثر من مركز نظافة.

