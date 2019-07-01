وطن النهار

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التعديلات المقترحة من مجلس ادارة الاتحاد على النظام الأساس واللائحة الداخلية، كما اعتمدت الجمعية العمومية تقريري الاتحاد الإداري والمالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ووجه رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان بهذه المناسبة الشكر لاعضاء الجمعية العمومية على تفاعلهم وحضورهم للجمعيتين العموميتين اللتين عقدتا مساء يوم الخميس الماضي بمقر الاتحاد، مشيراً إلى ان التعديلات المقترحة ستسهم في الارتقاء بمزاولة المهنة الهندسية وتحقق للاعضاء مزيداً من المكتسبات وتحفظ حقوقهم.

وأوضح السلمان أمام الجمعية العمومية غير العادية ان هذه التعديلات تهدف الى ضبط وتنظيم تسجيل المكاتب الهندسية والمستشاريين العالميين في السوق المحلي والسماح بانشاء شركات هندسية متخصصة لحماية اصحاب المكاتب.

مؤكدا ان الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية عقدتا بموافقة هيئة القوى العاملة. وأضاف ان مجلس إدارة الاتحاد سيقوم بمخاطبة مزاولة المهنة الهندسية حول مقترح أحد الاعضاء المتعلق بالزام المصمم والمشرف مع صاحب المكتب الهندسي بأي عقوبات أو جزاءات تقع على المكتب.

