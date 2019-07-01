وطن النهار

أقام ديوان سماحة السيد الحائري مجلسا بمناسبة ذكرى استشهاد الامام جعفر الصادق عليه السلام حيث ارتقى المنبر الخطيب الحسيني الشيخ كرار الساعدي والذي استهل محاضرته بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، مضيفا بقوله: «نجتمع اليوم في ذكرى استشهاد شيخ الائمة الامام جعفر الصادق عليه السلام حيث يجب علينا ان نقف موقف المتأمل المتبحر والمستفيد من هذه الذكرى ولان صاحب الذكرى يقول (احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا) وذلك من خلال احياء ذكرى اهل البيت عليهم السلام متذكرين شخصية من تلك الشخصيات العظماء من ائمة اهل البيت عليهم السلام التي تنعكس على نفوسنا وتؤثر تأثيرا ايجابيا علينا».

وقال الساعدي: «انطلاقا من هذا الحديث الوارد عن صاحب الذكرى ومن الاية الكريمة المستهلة في بداية حديثنا يكون الحديث في محطة معرفية في غاية الاهمية وتكون على محورين المحور الاول هو حقيقة ما ندعو اليه من ابتغاء وسائط بيننا وبين الله عزوجل وماهي الجذور الذي اعتمدها المذهب الامامي للاعتقاد بتلك العقيدة وما هي حقيقتها من المنظور القرآني والمحور الثاني انما بحقيقته اجابة لتساؤل قد يطرح علينا بعد ان نثبت من خلال النص القرآني واحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم».

وأوضح ان الآية المباركة تعد مقطعا مميزا من ايات القرآن الكريم فالقرآن الكريم يعد دستور منظما لحياة البشر شريطة الاستفادة من القرآن الكريم فهو عين التدبر، مشيرا تلى ان القارئ الحقيقي للقرآن الكريم هو من يتدبر القرآن الكريم، لافتا الى انه اذا جعلنا عين التدبر ومنظرة التدبر على هذه الآية المباركة يبرز لدينا بروز علمي في غاية الاهمية الله عزوجل اوضحه في مقدمة هذه الآية المباركة قائلا: «يا ايها الذين امنوا» فكلام الله عزوجل ليس لكل الناس بل للذين امنوا، مضيفا فالسؤال على ماذا تعتمدون في المذهب الامامي باتخاذ الوسيلة الى الله؟

وأشار الساعدي الى ان المتطلع الى الواقع الحسي المادي الخارجي يرى ان الكون بأسره قائم على وحدة الوسائط بمعنى انه لا ترى في هذا الكون احد الكائنات يحمل صفة الاستقلالية فالانسان على سبيل المثال عندما يوجد في عالم الدنيا فلابد ان هناك وسائط تتجمع من الاب والام ليخرج الانسان الى هذه الدنيا وايضا البذرة لا تكون ولا تنمو ولا تكون شجرة الا بوجود واسطة كالتربة والسماد والماء وغيرها.

وزاد بقوله: «اما ما نعتقد في الوساطة من المنظور الديني القرآني فنعتمد على أساسين الاساس الاول هو القرآن الكريم والاساس الثاني هي قناة النبوة التي امر الله عزوجل الانسان ان ياخذ احكامه منها بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، والتي اتت باسلوب الامر للمؤمنين بابتغاء الوسيلة الى الله سبحانه وتعالى فنعتقد بالوصول الى الله عزوجل وصول الخلق الى الحق انما قائم على درجة وعلى حقيقة قرآنية اسمها حقيقة الوساطة بيننا وبين الله عزوجل (ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)». وأكد الساعدي في الختام ان القرآن الكريم تكلم عن هذه الحقيقة بمجموعة كبيرة من الآيات فالاية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» اتت باسلوب الامر للمؤمنين بابتغاء الوسيلة الى الله سبحانه وتعالى حيث نعتقد بالوصول الى الله عزوجل وصول الخلق الى الحق انما قائم على درجة وعلى حقيقة قرآنية اسمها حقيقة الوساطة بيننا وبين الله عزوجل.

