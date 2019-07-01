وطن النهار

في إطار توجيهات محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، بالحرص على مواصلة الأنشطة الاجتماعية والثقافية لأهالي المحافظة، أجرت وزارتا الداخلية، والتجارة والصناعة أمس الأحد السحب السنوي لمسابقة محافظة العاصمة الثقافية الرمضانية، وذلك في مقر ديوان عام المحافظة وبحضور كلٍ من مُمثل وزارة الداخلية الرائد في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تركي العيدان، وممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، إلى جانب مدير إدارة العلاقات العامة في محافظة العاصمة خالد عبدالعزيز الدوب، الى جانب إلى مدير المكتب الفني في المحافظة م. عبدالله أتش ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية عبدالكريم المهدي.

وتم السحب لعدد 15 فائزاً وفائزة من المشاركين في المسابقة لنيل جوائزها التي تتنوع ما بين 500 - 100 دينار على أن يتم توزيع الجوائز للفائزين لاحقاً. يُذكر أن مسابقة محافظة العاصمة الثقافية الرمضانية تُجريها المحافظة سنوياً ويتم نشرها في عددٍ من وسائل الإعلام طوال شهر رمضان المبارك وتحظى بمشاركة كثيفة من أهالي المحافظة.

وأشاد مسؤولو المحافظة ببنك الكويت التجاري والذي يحرص دوماً على رعاية أنشطة وفعاليات المحافظة ضمن جهوده البناءة في المسؤولية المجتمعية.

