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الصبيحي: انطلاق النسخة الثالثة من «أصدقاء المطار»


أعلنت مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب بالتكليف العنود الصبيحي، عن انطلاق برنامج العمل التطوعي «أصدقاء المطار» للسنة الثالثة على التوالي ابتداءً من أمس الأحد ويستمر الى الـ 29 من شهر أغسطس القادم، بالشراكة بين إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب والإدارة العامة للطيران المدني وشركة أنشيون الكورية. وقالت الصبيحي في تصريح صحافي ان المبنى الجديد (تي4) سيشهد وجود المتطوعين في تنظيم وتيسير حركة السير وخدمة المسافرين في المطار لاسيما كبار السن والسيدات والأطفال الصغار خلال فترة الصيف وذلك لأهمية اشراك الشباب وما تمثله المطارات من محطة بارزة لإظهار الطاقات الشبابية.
وأضافت أنه تم عمل لقاء تنويري من قبل الهيئة العامة للشباب والطيران المدني و شركة أنشيون الكورية لتهيئة المتطوعين للمهمة المسندة إليهم لتقديمها على أكمل وجه لمساندتهم واشراكهم جنبا إلى جنب مع الموظفين لتقديم خدمات أفضل للمسافرين.


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