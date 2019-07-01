وطن النهار

أعلنت وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء في وزارة العدل هبة العبدالجليل عن صدور الكتاب الاحصائي السنوي لعام 2018 الذي يعرض لادق وأهم البيانات والمؤشرات الإحصائية لانجازات القضاء وادارات الوزارة التي تسهم في تحديد اتجاهات ومسار العمل المستقبلي في قطاعاتها وتساعد في عملية واتخاذ القرارات الصائبة بناء على رؤية واضحة. وأوضحت العبدالجليل في تصريح صحافي أن «الكتاب يتضمن سبعة عشر فصلا باللغتين العربية والانكليزية ومزود بالمؤشرات الاحصائية والرسومات البيانية والنسب الموضحة لحجم الانجاز».

