وطن النهار

فاز مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أخيراً بجائزة «أفضل مشروع على مستوى المتاحف في العالم» في حفل جوائز «التكامل التجاري» لعام 2019، حيث أشادت الجائزة بالتزام المركز باعتماده وسائل سمعية وبصرية ذات مستوى عالمي وتم عرضها في معرض «إنفوكوم» هذا العام في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

وتضم الجوائز 13 فئة وفقاً لمجلة التكامل التجاري، وتصنف الجائزة في قسم الوسائل السمعية والبصرية ذات الجودة العالية في المركز لتلبية متطلبات العملاء والذي ساهم في تطوير المعروضات التقنية.

وقام المركز من خلال شراكته مع «الكتروسونيك»، بتركيب أكثر من 250 معرضاً، بما في ذلك مسرح كروي مع شاشة غامرة بطول 6 أمتار وبمقاعد الحركة التكنولوجية المبتكرة 4D. تُعنى الجائزة بتكريم المركز في متاحفه الأربعة: التاريخ الطبيعي، والعلوم والتكنولوجيا، والفضاء، والعلوم العربية الإسلامية.

تتيح التكنولوجيا والتصميم العصري لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي تقديم خبرات تعليمية متقدمة مفيدة وملهمة. لقد حولت هذه التجارب التفاعلية المركز إلى مجمع ثقافي على مستوى عالمي ورمز بارز لتصبح الكويت مركزًا اجتماعيًا وإبداعيًا وثقافيًا رائدًا في المنطقة.

ويعتبر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أكبر تجمع لصالات العرض المتحفية على مستوى العالم، وكان قد نال جائزة «مبنى العام» في حفل توزيع جوائز «ABB LEAF» المرموقة عام 2017، كما وتم تكريم المركز بعدة جوائز متميزة مثل «أفضل مبنى معماري للخدمات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، و«جائزة أفضل مبنى معماري فردي في الشرق الأوسط» كجزء من جوائز «انترناشيونال بروبيرتي» في عام 2018.

ويعتبر المركز أحد مشاريع الديوان الأميري التي تعمل بشكلٍ حثيث على تسهيل التبادل المعرفي وتحفيز المهارات الفكرية والتحليلية والإبداعية بين صفوف المجتمع الكويتي من خلال المعارض والمحاضرات والبرامج ذات المعايير العالمية.

