وطن النهار

أشاد سفير الكويت لدى دولة الامارات العربية المتحدة صلاح البعيجان بعمق الروابط التاريخية والمتأصلة بين البلدين ومتانة العلاقات الثنائية والمتنامية في العديد من المجالات، مؤكدا مشاركة ابناء الكويت في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ اول دورة منه سنة 2003، لانهم يرون فيه مناسبة سنوية فريدة تجمع كل محبي التراث والثقافة والفن والمتعة والجمال في مكان واحد، كما ان الشركات الكويتية تعتبره فرصة ثمينة للتعريف بالصناعات والمنتجات المحلية، كما انه منصة رائدة للحفاظ على رياضاتنا الأصيلة وتراثنا وثقافتنا وتعريف الأجيال الصاعدة في دول الخليج عليها بل وابرازها لبقية دول العالم.

وقال البعيجان خلال مشاركة الكويت في المعرض نهنئ الإمارات على هذا الدور الرائد ونتمنى لها دوام النجاح والتوفيق ليواصل المعرض تألقه وتميزه لابراز التراث والثقافة الخليجية المشتركة والتعريف بهما بشكل حضاري.

كما هنأ القائمين على انجاح المعرض لجهودهم المثمرة في استمراره وتقديمه الصورة المشرفة للترويج لأساليب الصيد المستدام والحفاظ على البيئة.

وأكد حرص الكويت على المشاركة الواسعة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي ينظمه نادي صقاري الامارات، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، ويعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الاوسط، سواء على صعيد كبرى الشركات المتخصصة في مجال الصيد والأسلحة والفروسية التي تعتبر المعرض فرصة لعرض منتجاتها وخدماتها، او على صعيد الافراد الذين يمثل المعرض لهم النافذة الأوسع على سوق معدات الصيد والفروسية والرياضات البحرية والبرية ومعدات الرحلات والتخييم في المنطقة، مشيرا الى ان المشاركة الكويتية في الدورات السابقة من المعرض دائما متميزة وفاعلة، بما يعكس عمق العلاقة الأخوية والتوأمة الحقيقية بين الكويت والإمارات، حيث عبرت الشركات الكويتية المشاركة عن ارتياحها العميق لمدى الدعم والرعاية التي قدمتها اللجنة المنظمة لمعرض ابوظبي الدولي للصيد والفروسية، بما يسهم في تضافر الجهود من اجل صون رياضات الآباء والأجداد ودعم الجهود العلمية والبحثية في هذا المجال وتنفيذ برامج توعية للصقارين وتعميق مفهوم الصيد المستدام.

