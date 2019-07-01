وطن النهار

تفعيلا لمذكرة التفاهم بين مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع- أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع «موهبة» في مجال رعاية الطلبة الموهوبين وتبادل الخبرات والاستشارات المعرفية والأكاديمية في دعم وتمكين منظومة الموهبة والإبداع، أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع عن ايفاد عدد من طلبة الصف العاشر الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في المعسكر التدريبي لمؤسسة «موهبة».

وقال مدير إدارة الموهبة في المركز الدكتور عبد الله السويد ان المركز حرص على المشاركة في المعسكر من خلال ايفاد ثلاث مجموعات من طلبة الصف العاشر حيث تم ايفاد عدد من الطلبة السبت الماضي الى جدة لخوض البرنامج المكثف للمعسكر ومدته ثلاثة أسابيع، وهناك مجموعة ثانية ستتوجه الى الرياض يوم 30 الحالي ومجموعة ثالثة ستتوجه هي أيضا الى الرياض في السادس من شهر يوليو المقبل.

وأوضح ان برنامج المعسكر يشتمل على العديد من البرامج مثل برنامج «التميز» منها الأنشطة والمناسبات الثقافية ومختلف المجالات العلمية والاجتماعية، حيث يتعلم الطالب كيفية البحث وحل المشكلات من خلال بيئة محفزة للموهبة والابداع تعزز الشغف بالعلوم والمعرفة في نفوسهم، لصقل مهاراتهم واعدادهم للمرحلة الجامعية ليكونوا قادرين على اجتياز اشتراطات القبول في الجامعات العالمية المرموقة.

