وطن النهار

أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، ان مكتب متابعة شؤون ذوي الاعاقة في وزارة الصحة يهدف الى انشاء قاعدة بيانات للاشخاص من ذوي الاعاقة المواطنين والذين يتلقون خدمات وزارة الصحة ونوعية هذه الخدمات فضلا عن التواصل مع افراد هذه الشريحة لمعرفة ارائهم وتحديد مدى الرضا عن مستوى الخدمات وتلقي اقتراحاتهم ودراستها والنظر في امكانية تطبيقها لتحسين الخدمات وكذلك التواصل مع القطاع الهندسي لضمان ادخال التعديلات الهندسية الضرورية على المرافق الصحية لتسهيل تقديم الخدمة لهذه الشريحة وادخال هذه المواصفات في مشاريع التنمية والتأكد من حصول ذوي الاعاقة على أولوية الحصول على خدمات وزارة الصحة.

وثمنت العوضي في تصرح للصحافيين، اهتمام وزير الصحة بالاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير كل الخدمات الوقائية والارشادية والعلاجية والتأهيلية لهم في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وتعزيز التدابير الفعالة لضمان المشاركة الكاملة لذوي الاعاقة في كافة مناحي الحياة على قدم المساواة مع الاخرين اضافة الي العمل على تطبيق الكود الكويتي لسهولة الوصول وازالة العوائق واتاحة البيئة المبنية حتى تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة الصحية بما يتلاءم واستخدام ذوي الاعاقة، مثنية على قرار الوزير بإنشاء مكتب لهذه الفئة يتبع وكيل الوزارة مباشرة ويختص بالعديد من المهام التي تصب في صالح ذوي الاعاقة.

وذكرت ان هذا القرار كان ثمرة للجهود المشتركة والمشاورات بين وزير الصحة ووزير الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

