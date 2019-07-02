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وطن النهار

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سموه تسلَّم أوراق اعتماد سفيري إندونيسيا وتشاد

الأمير استقبل وليد جنبلاط


احتفل في قصر بيان صباح أمس بتسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير تري ثريت سفيرا لجمهورية اندونيسيا والسفير البتول زكريا سفيرا لجمهورية تشاد وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.
حضر مراسم الاحتفال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.
كما استقبل سموه رئيس اللقاء الديموقراطي وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي بالجمهورية اللبنانية وليد كمال جنبلاط والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله.


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