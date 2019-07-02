وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار.

كذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أيضاً ببرقية تهنئة الى الرئيس بيير نكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

الى ذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى جولي باييت حاكم عام كندا اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.

