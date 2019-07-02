وطن النهار

بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وتطبيقا لبنود وثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس 2020 «الأمن أولا»، المعنية بالاهتمام بالشباب الكويتي وتوفير الوظائف لهم، وتفعيلا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية عبر توفير الفرص الوظيفية لهم، أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن فتح قبول طلبات دفعات جديدة للالتحاق بدورات «الطلبة الضباط حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها، الطلبة الضباط حملة الشهادة الجامعية كضباط ميدان، دفعة جديدة من المتطوعين «رقباء أوائل» حملة الثانوية، طلبات الإعادة إلى الخدمة لضباط الصف والأفراد، دفعة جديدة من المتطوعين «الأغرار»، دفعة جديدة من المتطوعين «الفنيين الموسيقيين».

ويستمر استقبال طلبات المتقدمين حتى الحادي عشر من الشهر الحالي، وذلك في مبنى العقيد الركن فيصل الجريد لاستقبال المتطوعين في الرئاسة العامة للحرس الوطني في منطقة الرقعي من الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة مساءً.

وأكدت مديرية التوجيه المعنوي أن الحرس الوطني يعمل وفق نهج الشفافية والمصداقية بوضع آلية تضمن العدالة للجميع في عملية القبول بعد استيفاء الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين، ومن خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة بإجراء قرعة علنية للاختيار.

