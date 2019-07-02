وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبدالله البدر عن احالة مجموعة من «مشاهير» مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم الى «النيابة العامة» لاعلانهم عن منتجات صحية غير مرخص الاعلان عنها من الوزارة.

وأكد البدر في تصريح صحافي ان المنتجات الصحية التي تم الاعلان عنها من قبل مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي غير مرخص الاعلان عنها من قبل الوزارة ما يعد مخالفة لقانون تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، والذي يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة الاعلان عن طريق اي وسيلة اعلامية عن الأدوية البشرية او البيطرية، او الخلطات او التركيبات النباتية او الحيوانية او الكيميائية او الغذائية الخاصة ذات التأثير الصحي بدعوى انه للعلاج او التأثير في الشكل او المظهر او لانقاص الوزن وغير ذلك.

واشار البدر الى ان من يخالف قانون تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة يعاقب حسب القانون 38 / 2002 بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

ونوه البدر الى ان المنتجات الصحية من ادوية ومستحضرات صحية وأجهزة ومستهلكات طبية التي يتم تسجيلها في ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تحتاج ايضا الى ترخيص من قبل اللجنة المختصة في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية للاعلان عنها وان كانت مسجلة.

ودعا البدر المواطنين والمقيمين الى عدم الانجرار وراء الاعلانات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما التي تعرض من قبل المشاهير مما يعرض حياتهم للخطر، وأخذ المعلومات الصحية من اهل الاختصاص.

