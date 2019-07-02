وطن النهار

اعلن رئيس الجمعية الطبية د. احمد ثويني العنزي عن الاعداد لدراسة تهدف لمقاضاة كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالأطباء، خاصة ان الكثير اصبح لديه القناعة بان وسائل التواصل هي احد قنوات الشكوى، وهي في الحقيقة عند مساسها بأشخاص كالأطباء هي اداة تشهير حتى في حال لو كانت صحيحة، ناهيك عن ان كثير من الشكاوى تكون غير مستحقة او يساء فيها الفهم والتقدير احيانا، ومنها ما يكون بهدف الاثارة والشهرة والتكسبات الانتخابية مثل ما حدث في فيديو اطباء مستشفى الأميري.

وطالب العنزي في بيان صحافي وزارة الصحة بعدم الأخذ بالشكاوى التي تبث على وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتداد فقط بالشكاوى التي تصل عبر القنوات الرسمية، ومن ثم دراستها والبت فيها، مع العلم ان دور وزارة الصحة هو توعية الشاكي الى المكان والادارة المناسبة لتقديم الشكوى وتنبيه الخطأ في التشهير وعدم التشجيع على ذلك.

ودعا الوزارة الى الدفاع عن الاطباء والجسد الطبي، وعدم السماح لأي كان المساس بسمعتهم والتشهير بهم، كما وجه الدعوه للأطباء للتحلي بالصبر حيث ان من طبيعة عمل الطبيب تحمل الضغوطات فهي في النهاية مهنة انسانية بالدرجة الأولى، وان الجمعية ستبذل كل ما تستطيع للوقوف بجانب الاطباء ولدعمهم.

واشار العنزي الى ان الجمعية هي اول المدافعين عن حقوق المرضى، ولها وقفات في ذلك منها قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المرضى واقرار حقوقهم فيه، ومحاربة خرق اخلاقيات المهنة لدى بعض الاطباء كما هو الحاصل في الممارسات الخاطئة في التواصل الاجتماعي، والتجارة الطبية المرفوضة لدى بعض الاطباء والممارسين في الصحة وممارسة الطاقة الضارة صحيا وفكريا، كما ان لها تحركات تصب في الدفاع عن المرضى ومنها تسهيل عمل الطبيب في بيئة يستطيع ان يقدم افضل ما لديه لرعاية مرضاه.

ونوه في الختام الى ان الجمعية ليست ضد وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية العامة، او التواصل بغرض الاستفسار عن مكان تقديم الشكوى، لكن يجب استخدامها لتسهيل التواصل مع المرضى والناس لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم خاصة في حال التقصير.

