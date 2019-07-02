وطن النهار

كرَّم نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف كوكبة متميزة من شباب العاملين في البنك.

وقالت الناطق باسم البنك حباري الخشتي ان التكريم جاء خلال حفل اقامه البنك تحت رعاية المضف وبحضوره في قاعة عبد العزيز الدوسري بمركز التدريب والتطوير الاداري في «برج الحمراء»، مشيرة الى ان التكريم شمل فريق اعداد الدليل الشامل والموسع لاجراءات ادارات البنك، وموظفي الادارة الهندسية والتحصيل والملف الالكتروني، لما بذلوه من جهود مثمرة.

وذكرت ان صدور الدليل الشامل في وقت قياسي وبصورة رائعة ومبهرة جعل تكريم المشاركين في اعداده مستحقا تقديرا للجهود التي بذلها اعضاء الفريق، مشيرة الى ان الدليل الجديد بمثابة خارطة طريق تحدد مسار كل معاملة او اجراء يتخذ منذ البداية وحتى صدوره بصيغته النهائية، لافتة الى انه يضع قواعد محددة ومنضبطة، ويحد من حالات تداخل الاختصاصات.

وأكدت الخشتي ان الهدف منه تقليص الدورة المستندية قدر الامكان وحصول المواطن على الخدمة بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المناسب وبأدنى جهد ممكن، خصوصا ان تقديم الخدمة او انجاز المعاملة بات اكثر تطوراً وتنافسية، مبينة ان مدير البنك اشاد بجهود اعضاء الفريق، وأكد ان الكفاءات الكويتية العاملة موضع اعتزاز الجميع، وتلقى كل دعم وتشجيع من قبل الادارة العليا، وأن الشباب الكويتي دائما عند حسن الظن به بوصفه جزءا اصيلا وأساسيا في منظومة تطوير وتحديث آليات العمل.

وفي ختام الحفل قام المدير العام للبنك صلاح المضف بتوزيع دروع التكريم وشهادات التقدير على اعضاء الفريق.

