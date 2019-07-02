وطن النهار

أكدت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية في هيئة القوى العاملة ايمان الأنصاري، ان الهيئة تسعى لتوظيف الخريجين الكويتيين بصفة مستمرة لتحقيق اهدافها لاسيما في القطاع الخاص من خلال استخدام الادوات المتاحة لذلك بالتعاون مع القطاعات المختلفة والشركات، مشيرة الى انه لا مجال للواسطة والمحسوبية في اجراءات مثل هذه التعيينات حيث ان الأمر يكون من نصيب الباحثين عن عمل المستعدين للعمل.

وأضافت الأنصاري في تصريح للصحافيين على هامش حفل اليوم الوظيفي للخريجين الذي اقيم صباح امس على مسرح الهيئة بالرقعي بالتعاون مع البنك الأهلي المتحد بحضور مبارك العازمي وسلطان الشعلاني، ان مثل هذه المبادرات تفتح آلية التوظيف المباشر من خلال تطبيق المقابلة داخل الهيئة بين صاحب طلب التوظيف والبنك وفي حال تمت الموافقة يتم توقيع العقود بين الطرفين.

وذكرت ان «القوى العاملة» تتوجه حاليا للتعاون مع قطاع السيارات والتأمين لتعيين الخريجين الكويتيين بشكل مباشر، مبينة ان مثل هذه الفعاليات تعقد في حال وفرت احدى تلك الشركات اكثر من 40 فرصة عمل.

وأفادت ان الهيئة تتابع استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال الربط الالكتروني مع التأمينات الاجتماعية ونقدم جوائز التميز للشركات المستقرة وظيفيا وتوفر اكبر قدر من الشواغر للعمالة الوطنية.

وكشفت ان الأسبوع المقبل سيشهد توظيف مجموعة من «ذوي الاعاقة» بالتعاون مع بنك الخليج يتبعها سلسلة اخرى من التوظيفات المطروحة من خلال شركات وقطاعات مختلفة في «الخاص».

من ناحيته، تحدث مدير عام الموارد البشرية في البنك الاهلي المتحد نقيب امين، في تصريح مماثل، ان «اليوم التوظيفي جاء للاستفادة من الخريجين الكويتيين حيث سيوظف البنك من خلال الفعالية 50 مواطنا حيث سيتم تدريبهم وتوزيعهم على ادارات البنك المختلفة سواء في «المبيعات، التسويق، الموارد البشرية، الافرع».

وزاد: ان التوظيف للكويتيين في البنك يكون بشكل سنوي بالتعاون مع «القوى العاملة» حيث ان من تم تعيينهم في السابق حصلوا على ترقيات الآن ووصلوا الى مستويات وظيفية مختلفة، مؤكدا ان عملية توظيف الخريجين يسبقها تدريب لمدة عام وفي حال تمكن من العمل بالشكل المطلوب يتم تعيينه في حين ان بعض الخريجين يتم تعيينهم بعد 5 اسابيع فقط لقدرته على استيعاب العمل بشكل اسرع.

بدوره، قال مدير ادارة الارشاد والتوظيف في قطاع العمالة الوطنية في الهيئة امين الايوبي، ان فعالية التوظيف تعقد بشكل مستمر وتهتم بالشباب الكويتي وفتح فرص العمل امامهم بالتعاون مع القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى العاملة في «الخاص».

ولفت الأيوبي الى ان المقابلات مع الخريجين في ايام التوظيف تكون بشكل مباشر بين الخريج وصاحب العمل وفي حال توافق الطرفين يتم توقيع العقود، مبينا ان الهيئة بصدد خطة عمل مع القطاع المصرفي لتوفير مطالباتهم الوظيفية الى جانب الدخول الى القطاعات الأخرى لبحث متطلباتهم الوظيفية وايجاد فرص عمل للكويتيين.

