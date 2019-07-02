وطن النهار

قالوا قديماً العدل اساس الملك وانما العدل هو اساس الامن، والامان اساس تطور ونمو الشعوب، ركن اساسي في الدولة، متى ما انهار انهارت.

لذلك يجب ان تكون الهيئة القضائية مستقلة استقلالا ذاتيا لا سلطان عليها ادارياً ومالياً ورقابياً أي متساوية مع السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأود أن اعرض في مقالتي هذه مسألة من المسائل المتعلقة بإجراء من الإجراءات البناء الإداري أو الوظيفي للمحكمة والتي ينبني عليها تحقيق العدالة في سير الإجراءات وهي لا يخفى على الجميع الحال لدينا حين يتم نشر اعلان طلب باحث قانوني (وكلاء النيابة)، كم هي الضغوطات السياسية على وزير العدل لقبول الاشخاص المحسوبين لدى الحكومة او النواب، قد تصل الى استجوابه وطرح الثقة فيه، فهل يعقل وكيل نيابة قد يصبح قاضيا يحكم في حقوق الناس يتم قبوله بهذه الطريقة؟

كذلك نجد ان استقلال القضاء مالياً هو مطلب يجب الاسراع في اقراره، فكيف لقاضٍ ان يعمل مطمئن القلب، ويحكم بالحق لا سلطان عليه، وهو يتقاضى راتبه من السلطة التنفيذية، وهي من تستطيع تخفيض راتبه او زيادته، فنحن لانشكك ابداً في نزاهة القضاء وثقتنا فيه راسخة وهو الملاذ الوحيد للمواطنين لنيل واكتساب حقوقهم. ولكن تعديل قانون تنظيم القضاء، بانشاء هيئة قضائية مستقلة هو مطلب لابد منه، وذلك لتأكيد الاستقلال المالي ولابعاد كل الشبهات ومظنات التأثير على القضاء.

بقلم :غلا الرفاعي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون

