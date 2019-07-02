وطن النهار

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة محمد المطيري عن تركيب 124 اعلان موبي في جميع المحافظات للحملة التوعوية «#اطمئن» للحد من ظاهرة سكن العزاب في «الخاص والنموذجي، التي تحظى بدعم واهتمام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعله وإشراف مباشر لمدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي.

وأكد المطيري جدية عمل لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير التي انهت استعدادات فرقها الميدانية التابعة لادارات الرقابة الهندسية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بإخلاءالمنازل المخالفة التي يقطنها العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي تطبيقا للمرسوم بقانون 125 لسنة 1992 والخاص بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي.

وبين أن حملة «#اطمئن» مستمرة طوال شهري يوليو واغسطس متضمنه عدة محاور رئيسة تستهدف توعية المواطنين والمقيمين للحد من ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية والاثار السلبية التى باتت تؤرق الجميع، فضلا ما تسببه من ضغط على البنية التحتية والكهرباء والماء وضوضاء.

وذكر المطيري بأن من أهداف الحملة أيضاً تسليط الضوء علي جهود الأجهزة الرقابية في المحافظات الست لتطبيق القانون، لافتاً إلى أن هدفها الرئيسي إيصال رسالة للمجتمع بأن البلدية جادة في معالجة ملف العزاب بكل حزم وبلا تهاون بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. وأضاف بأن البلدية تولي أهتمام كبيراً لتوعية اكبر شريحة من المجتمع سواء مواطنين ومقيمين والترويج لحملة #اطمئن للحد من ظاهرة سكن العزاب عبر تركيب 124 اعلان موبي في الشوارع والطرق والتقاطعات بالمحافظات الست تحمل عبارات توعوية تحث الجميع على الإبلاغ عن سكن العزاب والذي يسهم بشكل كبير في تطبيق القانون إلى جانب الحد من ظاهرة سكن العزاب مسؤوليتنا جميعا لنتعاون في حلها فضلا عن إخلاء ملاك العقارات العزاب يجنبهم قطع التيار الكهربائي.

ولفت المطيرى إلى أن الاعلانات موزعة على جميع المحافظات وقد تم تركيب 20 إعلاناً بمحافظة حولي و42 إعلاناً بمحافظة العاصمة، لافتاً إلى أنه تم تركيب 9 إعلانات بمحافظة مبارك الكبير وبلاضافة إلى تركيب 15 إعلاناً بمحافظة الأحمدي إلى جانب تركيب 22 إعلاناً بمحافظة الفروانية فضلا عن تركيب 16 إعلاناً بمحافظة الجهراء.

ودعا المطيري المواطنين والمقيمين وملاك منازل السكن الخاص المخالفة الى التعاون مع الاجهزة الرقابية اثناء اداء عملهم الرقابي خلال الجولات الميدانية ، مؤكدا استعداد البلدية في حال وجود اى شكوي تتعلق بسكن العزاب للتعامل معها اول بأول من خلال التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي

kuwmun @ لتحويلها للاجهزة المعنية بالبلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.

