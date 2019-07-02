وطن النهار

ثمن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد عبدالله الجلاهمة الخطوة الداعمة لتنمية الاوقاف الخيرية التي اقدم عليها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة وذلك من خلال اصداره قرارا يعفي الاوقاف الخيرية من رسوم الخدمات البلدية.

وقال الجلاهمة ان قرار الاعفاء الذي اصدره الوزير الشعلة سيسهم في خفض المصروفات في العقارات المستثمرة وسيكون له اثر ايجابي في تنمية هذه الاوقاف وزيادة عوائدها وتمكين الأمانة من أداء دورها وترسيخ مكانتها محلياً ودولياً وإقليمياً في مجال احياء الوقف ونشر ثقافته.

وأضاف ان الامانة تسعى الى تخفيف الاعباء المالية على الاوقاف الخيرية لتزيد حصة الريع القابلة للتوزيع وما يقابله من زيادة مضطردة في المشاريع الوقفية التي تعمل على النهوض بدور الوقف في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته ، داعيا جميع الجهات الحكومية الى المبادرة لاتخاذ قرارات مماثلة لتخفيف والغاء الرسوم على الاوقاف الخيرية لتمكين الأمانة من توجيه صافي ريع هذه الاوقاف خالصا لدعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد. واكد الجلاهمة ان هذا القرار يخفف العبء عن كاهل الأوقاف ويشجع أهل الخير في بلد الخير الكويت على الوقف عموما والمساهمة في وقف العقارات والمباني لدى الأمانة العامة للأوقاف خصوصاً، شاكراً لرئيس ونواب المجلس البلدي، على جهودهم في هذا المجال، داعيا الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. من جانب آخر أعلن الجلاهمة الاحد الماضي عن تحقيق الأمانة نموا في موفور الريع القابل للتوزيع بلغ 28 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 1?108 في المئة عن العام السابق.

وقال الجلاهمة في تصريح صحافي أنه تم تسجيل زيادة نوعية بنسبة 3?24 في المئة بحساب التوزيع على المصارف الوقفية المختلفة حسب حجج الواقفين مشيرا إلى أن رأس مال الواقفين شهد تطورا بزيادة نسبتها 4?86 في المئة عن العام السابق.

وأشار إلى انخفاض قيمة المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 22?23 في المئة مقارنة بالعام السابق ما أدى إلى تحقيق الأمانة عائدا على رأس مال الواقفين تجاوز 8 في المئة للعام الثاني على التوالي. وأوضح الجلاهمة أن البيانات المالية المدققة للأمانة العامة للأوقاف والمعتمدة من قبل مجلس شؤون الأوقاف أظهرت أداء إيجابيا يعكس الجهود المبذولة والمتواصلة من مجلس شؤون الأوقاف والإدارة العليا وما اتخذته من قرارات وإجراءات لتطوير منظومة العمل في قطاع الاستثمار وإدارة أصول الوقف بفعالية، لافتاً الى أن ذلك يضمن ديمومة الوقف ويحقق زيادة مضطردة في عوائد استثمارات الأوقاف ويسهم في نجاح الأمانة بدورها الريادي والفاعل في النهوض والارتقاء بالمسيرة التنموية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وذكر أن هذا الإنجاز جاء بفضل اتباع الأمانة نهجا إداريا متكاملا يعزز الدور المحوري والإيجابي الذي تمارسه الأمانة كمؤسسة وقفية رائدة تسهم في تنمية المجتمع تحقيقا لشروط الواقفين وبما يرسخ ثقة المجتمع بالوقف.

