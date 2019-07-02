وطن النهار

قبل أيام بدأت السنة الدراسية 2018/2019 تلملم أوراقها مؤذنة بالرحيل، ومبشرة بسنة جديدة تنطلق مطلع سبتمبر المقبل بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية، وبعد 10 أيام منه بالنسبة للمتعلمين في مختلف المراحل الدراسية.

ومثلما بدأ العام 2018/2019 بمشكلة آثر ألا ينتهي إلا بمشكلة، لتتساوى البدايات والنهايات في وجود الأزمات بالرغم من اختلافها كماً وكيفاً، وفق ما عبرت به مصادر تربوية تعيش في قلب الأحداث.

المصادر أكدت ان مشكلة التكييف الأزلية التي تصاحب انطلاقة كل عام، وقضايا تنقلات المعلمين والمعلمات، ومعضلة الترقي للوظائف الاشرافية لم تعد الوحيدة التي تحاصر وزارة التربية في بداية العام الدراسي وفي منتصفه وفي منتهاه، بعدما انضمت إليها مشكلة جديدة اطلت برأسها، وكشفت عن وجهها منذ أيام، وهي المتعلقة بجهاز التوجيه الفني.

وأضافت المصادر قائلة: المسؤولون في التربية كباراً وصغاراً يؤكدون كلَّ يوم وفي جميع المناسبات ان التواجيه الفنية احد المحاور المهمة في العملية التعليمية، وان دورها مهم جداً في ضمان سير تلك العملية سيراً حسناً، ويصرحون في عشرات المناسبات بانه من دون التواجيه الفنية لا يستقيم امر الدراسة، ولا تتطور ادوات التعليم، ولا تستقر المناهج ولا تواكب في الوقت ذاته كل جديد على مستوى المنطقة والعالم.

واستطردت: إن الوزارة من قمة رأسها الى اخمص قدميها تعلم علم اليقين ان المتابعة الفنية التي يقوم بها الموجهون لاخوانهم واخواتهم وابنائهم وبناتهم المعلمين والمعلمات، تقوم الاعوجاج، وتنقل الخبرات، وتصوب الاخطاء، وتعد اجيالاً جديدة من الخبراء التربويين الذين يحملون مستقبل التربية والتعليم في المستقبل القريب البعيد.

ومضت المصادر تقول: ومع كلّ ذلك أقدمت وزارة التربية ممثلة فيمن لا يعرف الموجهون الفنيون كنهة ووظيفته على اتخاذ خطوة لا يمكن وصفها الا بانها تراجع الى الخلف، وخروج على المألوف، ومحاولة واضحة لتهميش دور التواجيه تمهيداً لما يمكن أن يحدث بعده من ترد في مستوى المتعلمين ابناء هذا الوطن الذي تبذل قيادته جهوداً مضنية للعودة به الى ما كان عليه من ريادة جعلت منه نموذجاً يحتذى في الخليج، بل في المنطقة العربية كلها.

وزادت: قرار التربية تمثل في اقصاء التواجيه الفنية عن تقارير كفاءة المعلمين ورؤساء الأقسام، ليصبح الامر كله بين يديّ مديري المدارس، ومن بعدهم مراقبي المراحل الدراسية، وبالتالي ينحى التوجيه جانباً، ويصبح هو والعدم سواء في مسألة التقييم مع مالها من أهمية قصوى في تصحيح مسارات المعلمين والاخذ بأيديهم نحو التطور والارتقاء.

وأوضحت المصادر ان انتزاع صلاحيات الموجهين الفنيين تم بسياسة الخطوة خطوة، ففي البداية كان تقييم المعلم موزعاً على النحو التالي:

40 % لمدير المدرسة

40 % للموجه الفني

20 % لرئيس القسم

وبالنسبة لتقارير كفاءة رؤساء الأقسام كانت الدرجة مقسمة بنسبة 50 % للمدير، ومثلها للموجه الفني.

وقالت المصادر: بدأت عملية التهميش بالغاء دور الموجه في تقارير المعلمين بدعوى ان تلك التقارير يجب ان تكون ممهورة بتوقيعين اثنين للرئيس المباشر ثم الذي يليه، على ان يشارك الموجهون في عملية التقييم شفاهة وتترك التوقيعات لرئيس القسم ومدير المدرسة، اما بالنسبة لتقارير رؤساء الأقسام فتبقى على ما هي عليه.

وأوضحت ان عملية التهميش تواصلت حتى بلغت منتهاها قبل أيام باقصاء الموجهين اقصاء كاملاً عن التقارير كلها لتصبح في حوزة مديري المدارس وحدهم باعتبار ان رؤساء الأقسام لا يعارضونهم ويفعلون ما يؤمرون.

وخلصت المصادر الى ان ما أقدمت عليه التربية تخطى مرحلة الخطورة، ووصل إلى درجة الكارثة، وتساءلت فكيف ينحَّى جانباً الموجه الفني الذي يزور معلميه وينظم لهم الانشطة والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية طوال العام، ثم يجد نفسه بعيداً كل البعد عن تقييمهم؟

ومضت تسأل: ما شكل العلاقة المتوقع بين جهاز التوجيه الفني والادارات المدرسية بهيئتيها الادارية والتدريسية في ظل الاقصاء والابعاد الذي اقدمت عليه وزارة التربية بغير دراسة، ومن دون أي اكثرات باستطلاع اراء موجهي العموم والموجهين الاوائل في مختلف المراحل الدراسية، بل والميدان التربوي برمته؟

ودعت المصادر وزير التربية د. حامد العازمي، والوكيل د. سعود الحربي، وبقية الوكلاء المساعدين الى مراجعة الامر مع ديوان الخدمة المدنية، موضحة ان للتربية والتعليم خصوصية ليست لغيرها، وانه اذا كان لابد من تغيير يحدث في التقارير فليكن مدروساً ومتوافقاً مع أصول التربية لا متعارضاً معها، لا مصداما لها.

وختمت المصادر بقولها: جهاز التوجيه الفني ليس «طوفة هبيطة» ولابد من إنصافه وإعادة الهيبة إليه قبل فوات الاوان.

