وطن النهار

شارك كل من المهندسات آية الشمري وهبه العنزي ومريم القطان وسارة العازمي من قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بمشروع Self sustainable villa بإشراف الدكتور هيومن كبير في معرض التصميم الهندسي 36 وقد حصل هذا المشروع على جائزة شركة بوينج.

وتحتوي فكرة المشروع على 4 أنواع من تخصصات الهندسة المدنية هي:

STRUCATURE MANGMENT GEOTECHNUCAL - ENVIOROMENT

ويتكون من فيلا تحتوى على 3 أدوار مع وجود (green roof ) يحتوي على (solar panel) تخزن طاقة الشمس ويقلل دخول الأشعة الشمسية للمنزل ويقلل استهلاك الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن من مميزات المشروع تقليل استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية للمعيشة، من الممكن استخدامها في مشروع سكنى.

