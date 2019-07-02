وطن النهار

وافق مجلس الأمة أمس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، كما وافق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اصدار الشركات لتيسير الاجراءات وتسهيل تأسيس الشركات من خلال الاستجابة لدواعي معالجة متطلبات التطبيق العملي للقانون. وأقر المجلس بالمداولة الثانية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي اداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.

وأقر أيضاً بالمداولة الثانية على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي يهدف الى معالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات التي لم يتم الاستيثاق من صحتها واستخدامها في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجه حق. كما وافق في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن مزاولة مراقبة الحسابات تماشياً مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الاعمال التجارية باعتبارها من أهم الروافد الاقتصادية في الكويت. ووافق كذلك في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والاشراف والرقابة عليه بما يتواكب مع التحولات العالمية والاقليمية في مجال التجارة والخدمات من تنظيم لحقوق المساهمين وحملة الوثائق وتطبيق المعايير الدولية للاشراف والرقابة على شركات التأمين. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 09:30 صباحاً بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

الغانم: هذه الجلسة خاصة وفقاً للمادة 72 من اللائحة الداخلية للنظر في البنود الواردة.

وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون التأمين والاشراف والرقابة عليه.

عبدالله الكندري: الجميع يطالب بوجود لجنة لفض النزاعات البسيطة بين الافراد وشركات التأمين لتقليل الدعاوى أمام المحاكم، والمادة 21 الخاصة بالادارة القانونية يجب ان يكون لها طبيعة مالية تتميز عن الادارات الاخرى حتى تكون جاذبة.

الملا: قدمت تعديلا على المادة 55 ولم تناقشه اللجنة ونسبوا إليَّ تعديلا من أقدمه.

خورشيد «مقرر اللجنة»: بخصوص لجنة فض النزاعات فهناك لجنة شكاوى في المادة 88 وهناك مجلس تأديبي وبشأن بدر الملا فهناك 3 تعديلات منه وتعديل آخر من الدلال ومن الدمخي واخذنا هذه التعديلات من المضبطة.

الملا: التعديل المنسوب إليّ لم أقدمه أصلاً.

الدمخي: قدمنا تعديلاً على المادة 28 وأضفنا إليها مكتب التدقيق الشرعي، واللجنة تقول هناك وحدة شرعية وذلك يختلف عن مكاتب التأمين والتي يفترض ان يكون فيها مكتب تدقيق شرعي لان التأمين تكافلي.

خورشيد: هناك هيئة الرقابة الشرعية كما هو الحال في هيئة أسواق المال والبنك المركزي وهي تعطي اطاراً عاماً للتأمين التكافلي وبالتالي اخذت الاطار الاشمل وتعديل الدمخي لم يعط كل ذلك.

وزير التجارة خالد الروضان: هناك لجنة تضع القواعد والقرارات وهناك مادة تنص على الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية، وهناك مادتان كافيتان هما 22 و28 تعطيات غطاء رقابياً من جهة الشريعة الاسلامية.

خورشيد: الدمخي قدم تعديلاً على ان تلتزم شركات التأمين التكافلي باحكام الشريعة ويعين مكتب تدقيق شرعي تحدد له اللائحة التنفيذية وأؤكد ان ذلك موجود في قانون الشركات وفي هيئة الرقابة الشرعية.

وتم رفض تعديل الدمخي بموافقة 11 نائباً من 37.

وتم التصويت على المداولة الثانية لقانون التأمين

حضور 45 ،موافق 40، غير موافق 5

وتمت الموافقة والإحالة للحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون مهنة مراقبة الحسابات.

الدلال: هذا أسوأ القوانين التي قدمتها وزارة التجارة ومعظم المقترحات التي قدمتها لم يتم الموافقة عليها. لا أدري ما المقصود من تقييد هذه المهنة واقتراحاتي تهدف إلى تطويرها.

هذا القانون سيئ مع الأسف وفيه تفاصيل تؤثر في الاقتصاد والشركات ومدققي الحسابات بحجة بيع التواقيع، فلماذا نستعجل باقرار القانون؟ نريد ان ندرس الموضوع مرة اخرى واقترح ترحيله الى دور الانعقاد القادم.

الهاشم: يجب الاعتبار لازالة الجهات الدولية بنصوص القانون كاتحاد المحاسبين العالميين، لان هذه الجهات قد تتغير اسماؤها او تتغير معاييرها فضلا عن ان بعض معاييرها قد لا نتفق معها.

الدقباسي: المحاكم تعج بقضايا اسر ومواريث بسبب سوء اعمال مراقبي الحسابات، ونريد التأني بالاقرار والاخذ بالاعتبار كل التعديلات والاراء وهو يتصل بمصالح الناس، لا نريد قانوناً مشوهاً

الوزير الروضان: هذاالقانون ليس في عجلة من امره، وامضينا 18 شهراً في العمل عليه، وجمعية المحاسبين معنا منذ بداية العمل، وسبب تعديل المشروع بسبب ادخال تعديلات على قانون المناقصات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب من طقم خمسة محاسبين تدقق حسابات مئات الشركات استحلفكم بالله هل هذا يعقل، ووزارة التجارة تريد الميزانية مدققة بشكل جيد، وبعض المكاتب ميزانياتها المدققة غير جيدة، انا رأيت حالات لشركات تستحق العقاب انما ليس لدي سند قانوني، ومدقق الحسابات يجب ان يكون مسؤولاً عن الاخطاء المهنية التي يقع فيها، ويجب ان تضبط المهنة من بعض مدعيها.

خورشيد: هذا القانون مستحق والاخ الدقباسي اتمنى ان يقصد الحرص بدلا من قوله القانون مشوه، اخذنا اراء جمعية المحاسبين والمستشارين باللجنة، وهذا القانون اشبع نقاشاً، وقد لا يتماشى كل ما فيه مع مطالب جمعية المحاسبين، نحن نريد الحفاظ على صغار المستثمرين في الشركات ونغرم المحاسب على ارقامه التي لم يدققها واخطأ فيها، وجمعية المحاسبة تريد الغرامة 40 الفاً ونحن نريد عقوبات مغلظة حفاظا على صغار المستثمرين.. وانا اتفق مع الاخت صفاء بازالة الاشارة للجهات الدولية لان معاييرها قد تتغير من فترة لاخرى، والضبطية القضائية لا نختلف فيها، بل نريد قرارات منح الضبطية القضائية تصدر من الوزير مباشرة، واليوم توجد 300 رخصة مراقبي حسابات في السوق وتعطي بيانات مالية معلبة.

الدلال: نحن لسنا ضد الضبطية القضائية، انما نريد ان من يمنح الضبطية يكون له خبرة 10 سنوات وليس بخبرة عامين، لكي يطمئن مدققو الحسابات انهم مراقبن من اشخاص مؤهلين.

عاشور: في حال تطبيق القانون الجديد هناك 300 لهم شهادات زمالة من بريطانيا وأميركا وليسوا اعضاء في جمعية المحاسبين وسيحرمون من حق ممارسة مهنة مراقبي الحسابات بعد تقاعدهم، وقد نصل الى تسوية لادخالهم بدورات معينة كحال خريجي الشريعة.

الملا: يجب ان يكون هناك مساواة بين مراقبي الحسابات في هيئة اسواق المال والجهات الاخرى، ونطلب نقل القيد السابق لمراقبي الحسابات الى القيد الجديد.

خليل الصالح: انا ارى وجوب العودة الى اللجنة لايجاد حل لكويتيين لديهم شهادات الزمالة البريطانية والأميركية، والخبرة مطلوبة للوصول الى التقييمات الجيدة.

عبدالله الكندري: لا ادري لماذا كروتة القوانين بهذا الشكل، وهناك تناقض بشروط مراقب الحسابات ان يكون متفرغاً ثم ان يكون موظفاً بالشركة التي يدقق عليها.

خورشيد: تعديل من احمد الفضل لان تنظم اللائحة الداخلية مسألة منح الضبطية القضائية، ولا نمانع الاخذ فيه..

الملا: واضح ان رئيس اللجنة ما يعرف عن المغايرة في مراقبي الحسابات بين هيئة اسواق المال ووزارة التجارة.

خورشيد: ارجوك الاحترام بدر الملا .. واعرف تتكلم عدل .. نحن نعرف الفرق وهذه امور تنظمها هيئة اسواق المال وفق لا ئحتها .. فتكلم باحترام.

بدر الملا: انت ما تعلمني الاحترام.

خورشيد: انا اعلمك يا بو دمبك.. اعرف كيف تتكلم باحترام. مع النواب.. استريح ولا راح نسكت لك.

ورفض المجلس تعديلاً جزئياً لمساواة مراقبي الحسابات المسجلين في وزارة التجارة بنظرائهم المسجلين في هيئة اسواق المال.

وزير التجارة: اتفهم رأي النواب بالتخوف ممن يمنحون الضبطية القضائية، انما اعدكم سندخل المعنيين بدورات ونضع لهم معايير وسنظبها في اللائحة الداخلية، ولا استطيع ضمان ان كل العاملين لدينا لديهم خبرة 10 سنوات، وسنضع لهم شرط خبرة معينة انما هم يقومون بدور مراقبة اتمام الاجراءات من قبل مراقبي الحسابات والمكاتب وليس عملهم اقفال المكاتب والمحلات.

ورفض المجلس تعديلاً جزئياً يشترط خبرة 10 سنوات للممنوحين حق الضبطية القضائية على مراقبي الحسابات والمكاتب المحاسبية

ووافق على تعديل جزئى لنقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ القانون بنفس رقم القيد ، ويجب على الحاليين توفيق اوضاعهم مع احكام القانون الجديد خلال سنة من صدور لائحته.

ووافق المجلس على قانون تنظيم مهنة مراقبي الحسابات في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة.

الحضور: 57 ،موافق: 42 ، غير موافق: 15

الشهادات العلمية

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة.

الشاهين: اود لفت النظر الى اننا امام قانون جزائي فيه حبس وغرامة وعزل، فهناك من لهم شهادات من جامعات وتخصصات معتمدة انما لم يذهبوا لمعاملة المعادلة لامر ما، فسوف يتم عزلهم من مواقعهم.

وتقدم الشاهين بتعديل جزئي لاضافة «او غير المعتمدة» في الجزاءات.

الرويعي: رأي اللجنة هو المعادلة شيء والاعتماد للجامعة او التخصص امر اخر، وهو مرفوض.

ورفض المجلس تعديل اسامة الشاهين.

ووافق المجلس على قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة.

الحضور 54 ، الموافقة 43 ،غير موافقة 11

الرويعي: هذا القانون يمثل اهمية للحد من الشهادات غير المعادلة وغير المعتمدة وقد لاقى اهتمام الاكاديميين في الكويت والخليج.

المحاماة

وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية بشأن تنظيم مهنة المحاماة.

خالد الشطي: اتتنا تعديلات لادخالها في المداولة الثانية، ونظرتها اللجنة، وتوصلت اللجنة لاخضاع خريجي الشريعة لاختبارات ودورات لمدة عام من كلية الحقوق وذلك بحسب تخصصات كلية الشريعة.

الغانم: النص السابق كان ينص على ان الممارس هو من يملك مؤهل قانون او قانون وشريعة، اما الان فتغير وقد تلاه لكم المقرر قبل قليل.

عاشور: نريد رأي المجلس الاعلى للقضاء هل موافقون ام متحفظون..

الشطي: رأي المجلس الاعلى للقضاء هو تعليقهم «اننا نوافق على ماجاء فيه بشأنهما» بشأن نص المداولة الاولى الذي نص على ان ممارسي المهنة هم حملة «الحقوق» و«حقوق وشريعة» والنص الجديد هو اخضاع الجميع قبل الانتساب لجمعية المحامين اجتياز اختبار من كلية الحقوق، ثم خريجي الشريعة يشترط عليهم اجتياز دورة مدتها عام واختبار من كلية الحقوق.

حماد: نحن نريد المساواة باخضاع الجميع لاختبار دون دورة، ونريد التصويت نداء بالاسم.

رياض العدساني: انا قد تقدمت بتعديلات للنداء بالاسم، بازالة تلك الشروط برمتها، فخريج الشريعة يكون محامياً مناباً لمدة عامين قبل ان يحق له افتتاح مكتب، فلا نريد لا اختبار ولا دورات لمختلف الشهادات سواء حقوق او شريعة، والمجلس الاعلى للقضاء لم يرفض النص الاول.

السبيعي: انا كنت في لجنة للعقوبات بجمعية المحامين ولم نر مساوئ على خريجي الشريعة وهذا الحديث اساءة لهم، وانا اقترح ان يخضع الجميع ايا كان مؤهله حقوق او شريعة لاختبار كليسن لممارسة المهنة، ومن ثم من لا ينجح يخضع لدورة 6 شهور .. ثم ان السلك القضائي يقبل خريجي الشريعية منذ زمن طويل.

الفضل: نحن حين ننتهي من هذا القانون سنذهب لقانون القضاء لتنظيم دخول خريجي الشريعة في السلك القضائي.. ويفترض بالمحامين ان يكونوا اكثر غيرة مني على المهنة من دخول خريجي الشريعة، وانا تقدمت بهذا المقترح كدورة واختبار من باب المرونة اما من الاساس انا رافض وجود خريجي الشريعة كمحامين.

الغانم: سوف انظم عملية التصويت على الاقتراحات من الاشمل الى الاخص.. ومن لا يريد دخول خريجي الشريعة في مهنة المحاماة عليه التصويت بالرفض، والاقتراحات كالتالي: الاول ممارسة خريجي الحقوق والشريعة للمهنة دون شروط، والثاني ممارسة المهنة بشرط الاختبار لكلا الخريجين سواء حقوق او شريعة، والثالث ممارسة المهنة بشرط اجتياز خريج الحقوق اختبار اما خريج الشريعة باجتياز دورة من كلية الحقوق وكذلك اختبار منها.

العدساني: الاختبار لماذا، فهذا قطاع خاص، وارفض القول ان اقتراحاتنا من اجل التكسب انتخابي لخريجي الشريعة، ونحن على قناعة بما نقدمه ولا نقبل اقتراحاتكم الفاشلة هذا ليس توفل حتى نخضع الخريجين له.

ووافق المجلس على التعديل الجزئي الأول بعد التصويت نداء بالاسم.

الحضور 58 ، الموافقة 34 غير الموافقة 23

ممتنع 1

وابدى عدد من النواب احتجاجاهم على عزم الرئاسة التصويت على المقترحات الاخرى، الثاني والثالث، بذريعة انها تنقض ماتم اقراره.

وسحب الحميدي السبيعي المقترح الثاني بشأن الاختبارات.

الغانم: المقترحات الاخرى لا تنقض ما تم اقراره لانها لا ترفض ممارسة خريجي الشريعة للمهنة، انما تنظم الامر باخضاع مختلف الشهادات لاختبارات.

ورفض المجلس المقترح الثاني القاضي بخضوع جميع الشهادات للاختبار. اذ وافق 28 من اصل 58 وذلك برفع الايدي.

ورفض المجلس كذلك المقترح الثالث بخضوع خريجي الشريعة لدورة كشرط لممارسة المهنة، اذ وافق 25 من اصل 62 وذلك برفع الايدي.

واستوقف المجلس على النصوص المتعلقة بتعارض المصالح لممارسي مهنة المحاماة، القاضية بحظر ممارسة المهنة اثناء رئاسة او عضوية المجالس العامة كالبلدي والامة والوزراء، وكذلك خلال فترة العضوية او العمل بالهيئات او الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية.

الشطي: نحن ذهبنا لابعد من ذلك عبر حظر التعاقد ضد الجهات الحكومية ويترافع محامي اخر بدلا منه او وكذلك حظر تقديم استشارات ضد الجهات الحكومية، ويوجد تعديل من الحميدي السبيعي بعدم جواز اعضاء مجالس الامة والبلدي واساتذة كلية الحقوق ممارسة المهنة واغلاق مكاتبهم.

عبدالكريم الكندري: موضوع الاساتذة بالجامعة، يأخذه الحميدي بشخصانية، ونرفض التشكيك في دكاترة الحقوق، وهم بالفعل اثراء للمحاكم، واليوم هناك دكاترة يتقاعدون ومن غير الحصافة منعهم من ممارسة المهنة بخبرتهم التي درسوا فيها الطلبة لـ 35 عاماً، وانا مع النأي باعضاء المجالس عن ممارسة المهنة لتجنب استخدامهم اوراق لا يطلع عليها غيرهم في قضاياهم.

السبيعي: الدكتور المتقاعد لا يمنعه ان يقيد كمحامي، انما انا اريد الا يضايق الدكتور المحامين في قضاياهم ورزقهم، وموضوعي ليس شخصياً، ولا يمكن ان ادخل في النوايا، وانا كنائب اوافق على نفسي باغلاق مكتبي بعد عمل 30 سنة، وكل التقدير للاساتذة وهم يثرون العدالة، انما تزاحم مهامهم امر غير واقعي وقد يلقي بظلال سيئة على الطلبة.

العدساني: عضو مجلس الامة والبلدي قد يوقع عقود استشارية مع جهات بالدولة ويشتري ولاءه في التصويتات ،، لذا يجب ابعادهم عن المحاماة مع بداية دخولهم مجالس الامة والبلدي..

مبارك الحريص: انا مع النأي بالنائب او عضو البلدي عن ممارسة المهنة كتجميد ممارسة المهنة اثناء فترة العضوية وليس شطب عضويته كمحامي واغلاق مكتبه، ويجب ان ينأى بهؤلاء عن العمل مع او ضد الجهات الحكومية وبشكل واضح لان النص تطرق لحظر التعاقد ضد الجهات.. فماذا عن مع؟

ووافق المجلس على حظر ممارسة مهنة المحاماة من قبل عضو مجلس الامة والمجلس البلدي واساتذة الحقوق واغلاق مكاتبهم.

عبدالصمد: هل الان النواب المحامون سيتم اغلاق مكاتبهم؟ نريد الجواب.

الغانم: المادة اصبحت معقدة بخصوص الجمع بين المهنة والعضويات او الوظائف.. في الجمعيات والهيئات والبنوك والشركات، وسوف احيل الصياغة الى اللجنة وفق المادة 103.

عبدالله الكندري: ما فائدة هذا القانون ، يجب احالته للجنة من جديد، هذا قانون الحسد والغيرة.

فيصل الكندري: لما اتى الموضوع علينا نحن كنواب بان نغلق مكاتبنا ،، يخرج صوت ويقول نعيده الى اللجنة.. لا .. لا يجوز.. فالمحامون ينتظرون ويجب اقراره فورا.

الحميدي السبيعي: نحن امام جلسة تاريخية ،، وارفض ان يقدم اقتراحاً،، يتعارض مع مسألة الدكاترة.. ويعيدهم للمهنة ،، انا قبلت على نفسي كمحامي 30 سنة ان يشطب اسمي من جمعية المحامين ..

ورفض المجلس تعديل جزئى لاستثناء اساتذة الحقوق من التعديل السابق.

ووافق المجلس على القانون برمته في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة.

الحضور 60 ، موافق 56 ،غير موافق 3 ،ممتنع 1

وانتقل المجلس الى مناقشة تعديلات قانون الشركات.

قانون الشركات

الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لصلاة الظهر.

قوانين الشركات

وتم استئناف الجلسة.

وتم الانتقال الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اصدار قوانين الشركات.

العدساني: أكثر من مرة تحصل سجالات، انا سمعت «قطة» احمد الفضل وانت الاخ الرئيس قبلتها وما سكته، لا احد يواجهنا.

الغانم: انا ما سمعته، وطلب من اخوكم نترك هذه المواضيع.

الفضل: طلبك مجاب الأخ الرئيس انا ما تكلمت عنك، انت كل مرة «تنغز» و«تنقز» علينا، انا كلمت المحامين.

العدساني: أنا سمعتك هذا مجلس مو مسرح تبي تصير كومبارس للرئيس هذه مشكلتك، انا سمعتك قلت كلام بذيء.

الفضل: انثبر انت واطي.

العدساني: انت اللي واطي وكلامك بذيء يالنجس.

الوزير خالد الروضان: ابرز التعديلات على قانون الشركات هي الحظر على الشركات غير الربحية بالتحول الى شركات ربحية. وتعزيز المركز القانوني لاتفاقيات المساهمين التي تنظم علاقات المساهمين بالشركات. والزام رئيس الجمعية وأمين السر واحد المساهمين للشركة المساهمة المقفلة بتدوين قرارات الجمعية العامة وضع هيئة اسواق المال قواعد تنظم الافصاحات المعلنة، والسماح للمؤسسات الحكومية بتأسيس شركات مساهمة مقفلة بشكل منفرد، وجود صدور قرار وزاري بحل الشركة في حال هلاك جميع او معظم اموالها. وهناك خلافات كثيرة تحدث في الشركات العائلية وهذه الاقتراحات ستحل الكثير من المشاكل.

عاشور: هذه القوانين تصب في صالح تنشيط الاقتصاد، القانون بحاجة الى تطبيق بصورة عملية وليس نظرية، هناك ملاحظة بشأن عدم السماح للشركات غير الربحية لماذا؟ اذا اغلبية اعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية موافقة على تحويل الشركة غير الربحية الى ربحية.

الوزير الروضان: اذا أردت ان تكون الشركة ربحية فلماذا لم تقرر ذلك من البداية؟ فقد يكون هناك خداع للمساهمين الذين دخلوا الشركة لانها غير ربحية.

صالح عاشور: الجمعية العمومية لها حق عزل المدير أو تعيينه وحتى ان تحول الشركة من غير ربحية الى ربحية.

الوزير خالد الروضان: لو تعاملت الشركات الأخرى مع الشركة غير الربحية على هذا الاساس ثم تحولت الى شركة ربحية فهذا لا يجوز.

الدقباسي: الشركات في الكويت تحظى بسوبر خدمات ونتمنى ان تقوم هذه الشركات بخدمات اجتماعية وليس تأخذ من الكويت فقط. آن الأوان للشركات في الكويت ليكون لها دور مجتمعي يخدم المجتمع حالها حال المحسنين الذين يتبرعون.

خليل الصالح: الوزير في الفترة الأخيرة يقدم اسهامات مقدرة وملموسة، واتمنى ان يترجم هذا القانون على أرض الواقع.

الشاهين: سيتاح لكل إنسان عبر التكنولوجيا الكترونيا المشاركة في الموافقة والرفض في اجتماعات الجمعية العمومية وهذا شيء جيد.

الدمخي: المادة 129 عليها اضافة وهي بعد موافقة البنك المركزي اذا اراد البنك المحلي عقد اتفاق مع بنك خارجي، وفي المادة 143 ويجوز ان يكون الحضور وفق وسائل الاتصالات الحديثة وهذه تضاف الى مشاكل الحضور وعدم الحضور الشخصي في الجمعيات العمومية وسيكون هناك تلاعب اذا لم يتم الحضور الشخصي.

الوزير خالد الروضان: لا يتم اجراء أي اكتتاب الا بعد موافقة هيئة أسواق المال. وبشأن استخدام الوسائل الحديثة أمر مهم وهذا ما يحدث في دول العالم ونحن نريد ان نخفف المشاكل في الجمعيات العمومية وعدم الحضور لانه ليس لدى البعض علم، نعم هناك خوف من استخدام التكنولوجيا ولكننا سنستخدمها بصورة محمودة.

فيصل الكندري «مقرر»: هناك تعديل على المادة 129 وهي اضافة بعد موافقة البنك المركزي نحن كلجنة نرفض التعديل لان كل اكتتاب لا يتم الا وفق مراقبة البنك المركزي.

المطير: هذه استزادة محمودة وهذا أمر مهم ان تتم موافقة البنك المركزي.

فيصل الكندري: لا بأس من هذه الاستزادة.

وتمت الموافقة على التعديل.

فيصل الكندري: تعديل على المادة 143 بشأن الغاء حضور الاجتماع بوسائل الاتصال الحديثة.

الغانم: يعني يصير التواصل بواسطة الحمام الزاجل.

الوزير الروضان: اليوم كل شيء يحصل وفق التكنولوجيا الحديثة من اكتتاب وغيره.

وتم رفض التعديل.

وتم التصويت على قانون اصدار الشركات مداولة أولى:

حضور: 50، موافق: 45، غير موافق: 5.

وتمت الموافقة مداولة أولى.

وتم التصويت على القانون مداولة ثانية:

حضور: 50، موافق: 44، غير موافق: 6.

وتمت الموافقة على قانون اصدار الشركات واحالته الى الحكومة.

الغانم: الموافقة على القانون ويحال للنيابة، عفوا يحال للحكومة.

الوزير الروضان: اشكر مجلس الأمة على القوانين التي تطور العمل الاقتصادي بالكويت. واشكر الإخوة في المكتب الفني في اللجنة المالية البرلمانية.

الأحوال الشخصية الجعفرية

وانتقل المجلس إلى مناقشة تشريع الأحوال الشخصية الجعفرية.

عاشور: في مارس 2019 اقيم مؤتمر برعاية سمو الأمير حول الأوقاف الجعفرية والأحوال الشخصية الجعفرية وخرج بتوصيات منها اقرار مثل هذا القانون، وهو اشارة للمجتمع الدولي بتعددية المجتمع الكويتي، واقرار هذا القانون يمثل رسالة للاجيال بتعاون المجتمع.

الفضل: ما نناقش اليوم مطروح في الادراج منذ عشر سنوات وهو يحقق التعددية واقرار لحقوق مكتسبة لاخوة لنا في الدين، وكل الملاحظات تم تلافيها ووافق عليها المجلس الاعلى للقضاء ولاحتواء القانون على اكثر من 500 مادة اطلب من النواب اقراره وهو قانون يفتخر باقراره كعلامة مضيئة بتاريخ هذا المجلس.

صفاء الهاشم: اقرار هذا القانون نقطة مضيئة في هذا الوطن ونحن شعب واحد تحت مظلة الدستور لا دولة طوائف، واليوم ألم يأن الاوان لانشاء محكمة اسرة للمسيحيين لتكتمل الصورة.

الدلال: هذا القانون له اهمية كبيرة جدا ويقنن قضية مهمة تهم شريحة مهمة بالكويت وتوضح الحقوق والواجبات بمذهب جعفر الصادق رضى الله عنه، وهذا القانون يهم الكويتيين وليست قضية فئة، ويجب ان نهتم بالامر، وانا لدي تعديلات لتقديمها وبحثها من قبل اللجنة، وهو قانون بحاجة الى التأني، والامانة العامة للاوقاف لم تسأل عن الاوقاف فيجب ان يكون لها رأي بتقرير اللجنة، وانا لدي عشرون تعديل.

عبدالكريم الكندري: نحن بحاجة التقنين للنأي بالمواطنين للتهرب من تطبيق القانون، ولا يمكن ان تسمى 4 دوائر جعفرية في المحكمة لا تمتلك قانوناً وطنياً تستند عليه، ويفتح باب الاجتهادات، ووضع القانون اليوم امر محمود للنأي بالمواطنين من الذهاب لاجتهادات خارج الكويت، وهو قانون يسهل على المواطنين ويغلق باب التلاعب.

عبدالله الرومي: هذا القانون يحقق اغراضاً لمتبعي المذهب الجعفري، وينهي تضارب آراء القضاة لاختلاف استنادهم الى آراء مختلفة، والقانون قنن الاختلاف بين الاحكام، وبالتالي تتأسس مبادئ من الاحكام.

خليل الصالح: منذ الثمانينيات يطرح هذا القانون وتتأخر عملية حسمه، والتقنين الذي فيه مطلوب ومهم، ووجود القوانين نحوله يستوجب اقراره اليوم وليس فيه ما يخالف الشريعة الاسلامية، وازلنا كل المواد محل الخلاف.

محمد المطير: لا دولة تسعى للوحدة الوطنية ويكون لديها عدة قوانين للاحوال الشخصية والمحاكم، وانا رأيي لا استقصد فيه الطائفة الجعفرية، وهل انتم معجبون بنماذج لبنان وسورية، اما تركيا فكانت علمانية والان مَنَّ الله عليها بتوجه اسلامي، حتى ايران والعراق ليس لديهم الا قانون واحد، والدول التي تسير بقانونين هي دول «بو طقة» ووجود قانونين هو تكريس للانفصال ولا يخدم توجهات الوحدة الوطنية، وللاسف بعض الاسر تستغل القانونين بخلافاتهم حول اي القانونين يطبق.

حمدان العازمي: يجب التأني بالقانون ولا يجوز خلوه من رأي الامانة العامة للاوقاف ونحن مع الوحدة الوطنية، ولا يجوز ان يكون بالدولة، قانونين.

الدلال: التعديلات المهمة التي يفترض بحثها، منها الدخول بالاكراه والاحتيال، ومفهوم الخلوة الصحيحة وما يترتب عليها، وكذلك تنفيذ حكم الطاعة وعدم جواز تنفيذه جبرا على الزوجة، وكذلك متى وقوع الطلاق ويجب ان تبحث هذه النقاط من المختصين في اللجنة.

عادل الدمخي: فقه الاحوال الشخصية جاء للجميع بين المذاهب، ونحن الان نؤصل الخلاف بين مذهبين وهذه سابقة قانونية، والقانون به اشكالية ويوصل التفرقة في فقه المتوفى والميراث واخرى وفي المادة 193 هناك حرمان للميراث لمن انكر ضرورة من ضرورات الدين ومن هو من النواصب والسؤال هو ما تعريف ذلك، ومن يحدده وكيف.

العدساني: المادة الرابعة تتحدث عن اثبات المذهب عبر وثائق ومستندات.

عدنان عبدالصمد: نحن اصلا لدينا استثناء في تطبيق فقهنا منذ الثمانينيات، ونحن الان نقنن هذا الاستثناء، ومجلس القضاء الاعلى ناقش تلك الامور فهل هو تغافل عن ملاحظات تثيرونها ونشكر تفهم المجلس الاعلى للقضاء، وكل الدول بها اكثر من قانون للاحوال الشخصية، والمادة 35 من الدستور قالت ان حرية العقيدة مطلقة، ولا احد يستطيع ان يفرض على احد كيف يصلي واين والجميع من عدمه، وفي مجلس 1981 كانت هناك مقايضة لنا لاقرار مثل هذا القانون مقابل تنقيح الدستور ورفضناه نتفهم الاعضاء حينها امر الاستثناء لنا.

وانا لا اقبل تطبيق فقه غيرنا علينا كما في الطلاق نحن نشترط شاهدين وطهارة المرأة. وقالك هذا القانون يهم شريحة معينة من المواطنين، وهو يفيد المحاكم، ولا يضير من لا يعملون به، وكل الفرق الشيعية متفقة بالرجوع الى السيد محسن الحكيم ثم السيد ابوالقاسم الخوئي ثم السيد علي السيستاني في الآراء الفقهية للاحوال الشخصية طوال فترة العمل بالاستثناء الممنوح لنا ومستمرون بهذا الامر، واشكر عبدالله الرومي على ما ابداه من آراء موجزة وتؤدي الغرض.

خالد الشطي: القانون يهم القضاة بالدرجة الاولى واللجنة حصلت على رأي المجلس الاعلى للقضاء.

ووافق المجلس على قانون الاحوال الشخصية الجعفرية في المداولة الاولى «الحضور: 54، موافقة: 49، عدم موافقة: 5».

خالد الشطي: النائب الدلال تقدم بتعديلات وجيهة ونوقشت في اللجنة وهي تتعلق بعبادات وامور خاصة.

الدلال: في حال لم يأخذ برأي امانة الاوقاف فلن اتوافق مع القانون.

الحميدي: في وقت حين كنا نناقش تقنين الاوقاف الجعفرية للمذهب السني كان يتهم المتداولون بالفكر، واصلا رفض القانون الحالي لن يغير شيئاً فسيعمل المنتمون للمذهب بالدوائر الاربع المستثناة لهم، وانا الان مع تقنين الاحوال الشخصية للمذهب الجعفري فليس كل انسان لديه القدرة لقراءة مختلف الآراء الفقهية اما القانون فيكفيه.

ووافق المجلس على القانون في المداولة الثانية ويحال الى الحكومة.

«الحضور: 56، موافق: 48، غير موافق: 8، ممتنع: -)

الغانم: نبارك للاخوة بالمذهب الجعفري لتقنين ما هو معمول به حاليا.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع قانون بشأن العمل الخيري.

حمود الخضير: نطلب اعادته للجنة لمزيد من الدراسة.

وتمت الموافقة على سحب التقرير.

