وطن النهار

أكدت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري ان وزارة الشؤون تحرص على توفير كل الدعم لجميع الفئات الاجتماعية المحتاجة للمساعدة من مسنين وأيتام وأرامل وفئات محتاجة عبر المساعدات الاجتماعية لجميع الفئات.

وشددت الهاجري خلال رعايتها للحفل الذي نظمته مبرة البغلي للابن البار للسنةالسابعة على التوالي بمناسبة اليوم العالمي للأرامل وبحضور نائب رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار الاستاذ رائد ابراهيم البغلي ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن محمد والاعلامية عائشة اليحيى والاعلامية د. سهام القبندي والشاعرة فاتن المهيني ورئيس لجنة التحكيم لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ منصور السلامين واعضاء اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار والمكرمين من الابناء الفائزين بمسابقة الابن البار وعدد من المهتمين ورجال الصحافة والاعلام.

شددت على أهمية دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والتي تعتبر مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار مثالا متميزا لها، حيث انطلقت المبرة من مسؤوليتها الأدبية والتزاماتها بالمبادئ الإنسانية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف ونصوص دستورنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في تنفيذ توجهات الكويت ووزارة الشؤون تجاه القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تخص أمهاتنا وأخواتنا الأرامل، واللاتي أحاطتهن الدولة بمختلف أوجه الرعاية والخدمة والتأهيل وكفلت لهم كل أسباب الحياة الكريمة. واكدت الهاجري حرص وزارة الشؤونن الاجتماعية على المشاركة مع جمعيات النفع العام ذات الهدف والتي تعد شريكاً حقيقياً في التنمية من خلال مشاريعها وانجازاتها المتعددة في مجالات المرأة والأسرة وغيرها من المجالات الاجتماعية الأخرى، فضلا عن حرصها في دعم قضايا المرأة ومنها فئة الأرامل والتي اهتم بها قانون المساعدات الاجتماعية الذي يكفل لهذه الفئة الحق الكامل بالحصول على المساعدة الاجتماعية وذلك لضمان العيش الكريم لها ولتمكينها من قيادة اسرتها وتحقيق العيش الكريم لها، حيث بلغ عدد الارامل (1087) وبلغ عدد اجمالي المساعدات (387 الف و785 دينار) لسنة 2019.

وأشارت الى ان الكويت تعمل وفق التعاليم الدينية على الاهتمام بالأرملة بل وتحث على كفالتها وحسن رعايتها والإحسان لها.

وأضافت الهاجري، ان هذا اليوم يتيح فرصة للتأكيد على حقوق هذه الفئة الاجتماعية، مشيرة إلى أننا في هذه المناسبة نحث الشركاء على الانضمام إلى الجهد المتميز الذي تقوم به مبرة إبراهيم البغلي للابن البار الى جانب ما تقدمه الحكومة لهذه الشريحة الاجتماعية، متوجهة بالشكر إلى المبرة على لفتتها الكريمة في تكريم الأمهات اللاتي قدمن الكثير لتربية الأجيال.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة المبرة إبراهيم البغلي وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي ان المبرة تحتفل بإحدى فعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2018، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للابن البار للسنة السادسة على التوالي.

وأشار في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار الاستاذ رائد ابراهيم البغلي الى ان المبرة أخذت على عاتقها سنويا تكريم أبنائنا الفائزين في مسابقة جائزة البغلي للابن البار منذ عام 2007 وحتى عام 2018 من الذين بروا بأمهاتهم الأرامل، وذلك عرفانا منا بالدور الإنساني والحيوي والمهم الذي تؤديه أمهاتنا وأخواتنا الأرامل في تربية وتنشئة الأجيال التربية الصالحة وتغرس في نفوسهم التعاليم الإسلامية السمحة والقيم الإنسانية المجتمعية الأصيلة والتي يحق لنا أن نسجل بكل فخر واعتزاز تقديرنا للإنجازات التي حققها الأبناء والأحفاد لكي تظل مسيرة العمل الاجتماعي تسير على الخطى والركائز التي تم ترسيخها في هذا البلد المعطاء وتدعو إلى الارتياح والاطمئنان. وأكد البغلي انه من خلال هذا الحفل تعمل مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار جاهدة وتؤكد ان الكويت تعمل وفق التعاليم الدينية على الاهتمام بالأرملة بل وتحث على كفالتها وحسن رعايتها والإحسان لها ووضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل، وإعداد مزيد من البحوث والدراسات والإحصاءات المصنفة المتعلقة بقضايا الأرامل، كما ينبغي للحكومات أن تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، والتأكيد على المشاركة الكاملة للأرامل في عمليات بناء السلام والمصالحة لضمان إسهامهن في تحقيق السلام والأمن المستدامين في كل المجتمعات. الاجتماعية والإنسانية التي تخص أمهاتنا وأخواتنا الأرامل، واللاتي أحاطتهن الدولة بمختلف أوجه الرعاية والخدمة والتأهيل وكفلت لهم كل أسباب الحياة الكريمة.

أكد البغلي ان المبرة ومنذ انطلاق جائزة البغلي للابن البار تحرص على تشجيع الأبناء على البر بأمهاتهم وآبائهم وبالأخص الأرامل الذي تعمل المبرة ومن مسؤوليتها الاجتماعية على الاحتفال بهم بالتزامن مع اليوم العالمي للأرامل للسنة السابعة على التوالي وهذا العام تم تكريم 8 من الأبناء البررة الذين عاهدوا أمهاتهم على الرعاية ورد جزء من تضحياتهم في رعايتهم لهم.

وبين البغلي ان الكويت من الدول المتميزة التي تعمل على تطبيق كل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

بدورها، اكدت الاعلامية سهام القبندي ان هناك 6 مشاكل ومعوقات تواجه الارملة ومنها نظرة الناس والمجتمع لها بالضعف وانها لاتستطيع القيام بمواجهة الحياة بمفردها، مشيرة الى انها تعاني من تخليص اجراءات الاوراق الرسمية في المصالح الحكومية فأشارت القبندي الى ان الأرامل بالعالم تجاوز عددهن الملايين وفي الكويت واستنادا لرصد المعلومات المدنية ان عدد الأرامل تجاوز الـ 28 ألف أرملة وهو برأيها عدد لا يستهان به، مؤكدة ان حصول المرأة الكويتية على أغلبية احتياجاتها بالرعاية التي كفلها الدستور الذي يكفل الحقوق للموطنين جميعا دون تمييز.

وأشادت القبندي بخطوات مبرة البغلي في تسليط الضوء على إنجاز ونجاح الأرامل بحياتهن رغم الصعوبات التي تواجههن.

ومن ثم قامت الشاعرة فاتن المهيني بالقاء قصيدة تعبر عن دور وكفاح المراة الكويتية وخاصة الارملة في الماضي والحاضر

من ناحيتها، القت د. عايشة العتال كلمة الابناء البارين بأمهاتهم الارامل، معربة فيها عن شكرها لرئيس مجلس ادارة المبرة ابراهيم البغلي على اهتمامه ورعايته بالأرامل.

وفي الختام قامت راعية الحفل وكيل وزارة الشؤونن الاجتماعة بالانابة الاستاذة هناء الهاجري وممثل رئيس مجلس ادارة المبرة ابراهيم البغلي نائب الرئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار الاستاذ رائد ابراهيم البغلي في تكريم ابناء الارامل الفائزين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار.

المكرمون في حفل الأرامل

الابنة المكرمة: د. عائشة عيسى العتال.

الابنة المكرمة: سهام سعد عبدالعزيز.

الابن المكرم: حسين صالح بو قريص .

الابن المكرم: زبن دهيسان اللميع.

الابن المكرم: عمار طاهر الصائغ .

الابن المكرم : محمد كاظم خضير.

الابن المكرم : خالد عبدالله درويش.

الابن المكرم :سالم عبدالله الحميدي