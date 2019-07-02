وطن النهار

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للأرامل في 23 يونيو من كل عام لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذين يحتجنه.

فمسألة فقدان الشريك هي مسألة مدمرة، ويتفاقم حجم تلك الخسارة للنساء في ظل كفاحهن الطويل لتأمين الاحتياجات الأساسية وحماية حقوقهن الإنسانية وكرامتهن.

ويعتبر اليوم الدولي للأرامل فرصة للعمل من أجل الحفاظ على حقوق الأرامل والاعتراف بهن بعد أن ظللن لعهد طويل في الخفاء لا يحسب لهن حساب ويقابلن بالتجاهل.

وهناك ما يقدر 258 مليون أرملة في كل أنحاء العالم، ويعيش عشرهن في فقر مدقع. وللأرامل احتياجات محددة، إلا أن غياب أصواتهن ومعاناتهن عن واضعي السياسات غالبا ما يؤثر على معايشهن.

وضع الأرامل وضع خفي فعلاً، إذ تُغَيبُهُن الإحصاءات ويُغفلهن الباحثون وتُهملهن السلطات الوطنية وتتغاضى عن معظمهن منظمات المجتمع المدني.

أن إساءة معاملة الأرامل وأطفالهن تشكل انتهاكاً من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وعقبة من العقبات كأداة التي تعترض سبيل التنمية في الوقت الراهن. فملايين الأرامل في العالم يعانين من الفقر والنبذ والعنف والتشرد والاعتلال والتمييز بحكم القانون والعرف..

عندما تترمل المرأة، فإنها كثيراً ما تواجه في العديد من البلدان حرماناً من الإرث والحقوق العقارية، وطقوس حداد ودفن مهينة ومهددة للحياة وأشكالاً أخرى من إساءة معاملة الأرملة. وكثيراً ما تطرد الأرامل من بيوتهن ويتعرضن للاعتداء البدني - بل إن بعضهن يتعرض للقتل - على يد أفراد أسرهن. وفي بلدان عديدة، يرتبط مركز المرأة الاجتماعي ارتباطاً لا ينفصم بمركز زوجها، حيث انه عندما يتوفى زوجها، تفقد مكانتها في المجتمع. ولكي تستعيد الأرملة مركزها الاجتماعي، يتوقع منها أن تتزوج أحد أقارب زوجها، كرهاً في بعض الأحيان. وبالنسبة للعديد من الأرامل، لا يكون فقدان الزوج سوى الصدمة الأولى في محنتها الطويلة الأمد.

وفي بلدان عديدة، يكون الترمل وصمة، إذ ينظر إليه على أنه مصدر للعار. وفي بعض الثقافات، يعتقد أن اللعنة تحيق بالأرامل،. ويمكن أن تؤدي هذه المفاهيم الخطأ إلى نبذ الأرامل وإساءة معاملتهن وقد تفضي إلى ما هو أدهى من ذلك.

في مجموعة واسعة من البلدان والأديان والمجموعات العرقية، تصبح المرأة معدمة بوفاة زوجها. ويتفاقم فقرها بقلة فرص الاستفادة من القروض أو من الموارد الاقتصادية الأخرى أو انعدامها، كما يستفحل فقرها بالأمية أو قلة التعليم. فمن دون التعليم والتدريب، لا يمكن للأرامل أن يُعِلنَ أنفسهن أو أسرهن. ولا يكون للعديد من الأرامل في المجتمعات التقليدية حق في الإرث أو الملكية العقارية بموجب القانون العرفي والديني، أو تكون حقوقهن محدودة للغاية.

وتسعى الأرامل جاهدات إلى رعاية أنفسهن وأطفالهن في بلدانهن، أو في مخيمات اللاجئين أو بلدان اللجوء. وفي عدة حالات لاحقة لانتهاء النزاع، تعتمد أعداد كبيرة من الأطفال على أمهاتهم الأرامل، معيلاتهم الوحيدات، اللواتي كثيراً ما يكن شابات، وأحياناً طفلات هن أنفسهن. كما تؤول رعاية الأحفاد اليتامى والمرضى إلى الجدات الأرامل.

الأرملة امرأة قُدِّر لها أن تفقِد زوْجَها وعائِلها في مرحلة من مراحل حياتها، وهذا أمر طارئٌ لا يمنَعُها من مُمارسة حقِّها في الحياة الكريمة، فموْت الزَّوج ليس معناه نِهاية الحياة بالنِّسبة للزَّوجة، وليس معناه أن تعيش هذه الأرْملة بقيَّة حياتِها في أغلال وقيود هذا اللقب الجديد، الذي تحمله كأرملة.

فالواقع المعاش يؤكِّد أنَّ المرأة في أغْلب الأحيان، عندما يموت زوجها، تَجد نفسَها وحيدةً أمام مأساتِها ومسؤوليَّاتِها الجديدة، وبالإضافة إلى هذه المعاناة تبدأُ معاناة من نوع آخر، معاناتها من نظرة المجتمع لها لكونِها بلا زوج، فيحسبون عليْها حركاتِها وسكناتها.

بل كانت نظرة الإسلام أشمل وأبعد، ففي نصوص السنة نجد إشارة إلى قيام المجتمع المدني بتلك الوظيفة، وكأنها إشارة إلى وجوب مراعاة حق الأرملة في الحياة إن تخلى عنها أقاربها، أو تخلت عنها الدولة بمؤسساتها، فليكن المجتمع المدني هو القائم على رعايتها، فقد وردت نصوص عديدة، تحث المسلمين إلى التسابق والتسارع في كفالة الأرملة، فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثواب كفالة الأرملة أن يكون صاحبها في ظل الله تعالى يوم القيامة، فروي عنه أنه قال: من كفل يتيما أو أرملة أظله الله في ظله يوم القيامة.

ولله الحمد الكويت من الدول الرائدة في الاهتمام بالارامل وان مبرة ابراهيم طاهر البغلي تعمل مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار جاهدة وتؤكد ان الكويت تعمل وفق التعاليم الدينية على الاهتمام بالأرملة بل وتحث على كفالتها وحسن رعايتها والإحسان لها ووضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل، وإعداد مزيد من البحوث والدراسات والإحصاءات المصنفة المتعلقة بقضايا الأرامل.

