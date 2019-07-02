أول النهار

نيويورك- «كونا»: أشاد مجلس الأمن باستمرار دعم حكومة الكويت للعراق في جهوده لتحقيق الاستقرار والازدهار فيما رحب بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن مساء أمس الاول «الأحد» تعليقا على زيارة وفد من الهيئة الأممية للكويت والعراق يومي 28 و29 يونيو الماضي. وأعرب المجلس عن امتنانه لحكومتي الجانبين وكذلك الأمم المتحدة لتسهيل الزيارة التي قام بها أعضاء المجلس إلى البلدين.

ونقل البيان عن أعضاء المجلس القول إن الزيارة شددت على دعمهم لاستمرار تعافي العراق في مرحلة ما بعد الصراع ولاستقراره وجهود إعادة البناء والمصالحة فيه من أجل تلبية احتياجات جميع العراقيين مشددين على أهمية سيادة ووحدة وأمن العراق وسلامة أراضيه.

وأشار البيان إلى أن أعضاء الوفد التقوا في الكويت في 28 يونيو الماضي الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، موضحا أن أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالعلاقات الثنائية القوية بين العراق والكويت وأشادوا باستمرار دعم حكومة الكويت للعراق في جهوده لتحقيق الاستقرار والازدهار، مضيفا أن أعضاء مجلس الأمن التقوا أيضا نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق أليس وولبول ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت بصفته رئيس الآلية الثلاثية عمر عودة.

وأثنى الأعضاء على دور الهيئتين في تطبيق القرار 2107 الصادر عام 2013 بشأن حل القضايا العالقة الخاصة بالمفقودين من الكويتيين ومواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني وحثوا على استمرار التواصل بهذا الشأن.

