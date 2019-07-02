أول النهار

أشاد السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان بالمستوى المتطور لمركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في حولي جاء ذلك خلال زيارته للمركز والتي استقبله خلالها حامد البسام نائب رئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي ورئيس قطاع التشغيل بريان فلين ورئيس القطاع الطبي د. محمد القناعي وعدد من قيادات الشركة.

في كلمته الترحيبية أوضح البسام أن ضمان تتطلع إلى التعاون المستمر مع المؤسسات الأميركية المعنية بالقطاع الصحي للمساهمة في تحقيق أهداف الشركة وخططها التطويرية والتشغيلية التي تقدم نموذجا متميزا للرعاية الصحية يمتد أثره الإيجابي للقطاع الصحي بشكل عام.

وثمن البسام زيارة السفير التي تأتي ضمن خطة الشركة للتواصل مع البعثات الدبلوماسية لتعريفهم بالإمكانات والتجهيزات التي تقدمها منظومة ضمان، موضحا أن نموذج ضمان متفرد في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة حيث يقدم خدماته المتكاملة لشريحة كبيرة من المقيمين في دولة الكويت ما يدفعنا نحو الاستثمار في البنية التحتية والأخذ بالحلول والابتكارات المعتمدة لتطوير خدمات وآليات حديثة تضع المريض في بؤرة الاهتمام وتقدم رؤية شاملة لإدارة الصحة السكانية.

فيما قام رئيس قطاع التشغيل في ضمان بريان فلين باستعراض تطور أعمال الشركة والأهداف التنموية للمشروع لتحقيق الرعاية الصحية المستدامة التي تتوافق مع معايير المنظمات الدولية منوها أن ضمان تعمل على تعزيز وتحسين الجودة ورفع مؤشرات الرعاية الصحية لدولة الكويت، وبناء مجتمع صحي مبني على أنظمة الوقاية والعلاج معاً، بالإضافة إلى التأكيد على تطوير المنظومة الصحية بالكويت بأفضل الكفاءات والنظم الصحية العالمية، وكذلك تحقيق الريادة والفاعلية في قطاع أعمال الرعاية الصحية وأن تحوز الشركة مكانة متميزة في هذا القطاع. وقام السفير سيلفرمان بجولة في المركز للاطلاع على مسار تدفق المرضى بدءا من الاستقبال ومرورا بالعيادات المختلفة والأشعة والتحاليل وغرف العلاج وتبادل الأحاديث مع الطاقم الطبي والعاملين، وخلال جولته أشاد السفير بالمستوى المتطور للمركز والذي يؤكد أهمية الخطوات التي تتخذها الكويت في سبيل تحقيق تغيير ملموس في القطاع الصحي وهو ما نشاهده على أرض الواقع من خلال العديد من المشاريع الصحية الكبرى. وبين السفير أن العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت تشهد تعاونا كبيرا في القطاع الصحي مبديا سعادته بتعاون ضمان مع عدد من المؤسسات من الولايات المتحدة من أجل تحقيق أهدافها والتي من المتوقع أن تسهم مساهمة كبيرة في تطوير هذا القطاع، معتبرا زيارته جزءا من اهتمامه بالاطلاع على الخدمات التي يتم تقديمها للمقيمين من الجالية الأميركية.

