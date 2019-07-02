الأولى

في جلسة اطلق عليها انجاز بامتياز.. اقر مجلس الامة عددا من القوانين المهمة منها قانون محكمة الاحوال الشخصية الجعفرية الذي تمت الموافقة عليه بعد انتظار دام قرابة اربعين عاما وبنصوص تجاوزت الـ 500 مادة تقنن الآراء ذات الصلة بالمسائل الفقهية كالزواج والطلاق والوصية والارث والوقف.

وقد تم اقرار القانون بعد جهود مكثفة للجنة التشريعية ومجلس الامة الحالي طوال ادوار انعقاده الثلاثة، ولم يرفضه سوى 8 نواب فقط.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إن اللجنة التزمت بآراء المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن إقرار القانون يسهم في بدوره، قال النائب صلاح خورشيد ان قانون محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية طال انتظاره، لافتا الى أن إقرار القانون يعتبر رسالة طيبة للمجتمع، كما أن موافقة الأغلبية النيابية تعتبر مؤشرا إيجابيّا للمحافظة على الوحدة الوطنية داخليّا وخارجيّا. وأوضح أن القانون الذي أقر في مداولتين جاء نتيجة سعي نواب سابقين وزملاء حاليين أكملوا المسيرة وتمت الموافقة.

ونص تقرير اللجنة على ان القانون يوجد به نصوص قانونية ثابتة ومستقرة تيسيرا لاعمال القضاء وسعيا الى عدم تضارب الاحكام القضائية او تعارضها، وتوفيرا لوقت وجهد القضاة والمتقاضين، معتبرا القانون سمة حضارية ومؤشرا لتطور المجتمع.

ونص القانون على حق القاضي في تطليق الزوجة في حال رفعت امرها اليه اذا ثبت قيام الزوج باخفاء موضع اقامته. كما نص على ان التلفظ بقبول الزواج شرط اساس ولا تكفي الكتابة في الايجاب والقبول مع العلم بالقصد والرضا، مع جواز ان يكون المهر كله حالا او مؤجلا او ان يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا، ولا بد في المؤجل من تعيين الاجل، كما يجوز تأجيل المهر الى اقرب الاجلين اما الطلاق واما موت احدهما.

وجاء في القانون ان رفض الزوجة طلب زوجها التحجب بوضع العباءة او ما شاكلها زيادة على تسترها الشرعي لا يعد نشوزا، ومن تزوج امرأة موظفة وهو عالم بذلك حين عقد زواجه عليها فليس له ان يطالبها بترك وظيفتها حتى لو كانت مزاحمة لحقه ولو طالبها بذلك لا يجب عليها اجابته ولا تعتبر ناشزا ولا تسقط نفقتها عنه.

واعتبر القانون منع الزوج زوجته حقوقها الشرعية الواجبة لها وسوء خلقه معها نشوزا من الزوج.

وفي الجلسة نفسها وافق المجلس بالمداولتين على قانون العدد الذي يجوز تجنيسه خلال عام 2019 بما لا يزيد على 4 آلاف فرد.

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان وزارة الداخلية تعمل باستمرار على التدقيق في ملف الجنسية، وكذلك ايضا التحري عن حالات التزوير مستمرة ولا تتوقف انما العملية تستغرق وقتا ولا تكتشف مبكرا وهي ليست عملية اخذ وثيقة كويتي وملأها ببيانات شخص اخر بل اعمق من ذلك.

وافاد بقوله: لا نتستر على اي مزور سواء كان كبيرا او صغيرا، واعمال التزوير تتم في حال موت احد ابناء الاسرة وتربية شخص اخر محله طوال السنوات ويكون الامر منحصرا في البيت ولا نكتشف الحالات الا اثناء مرحلة الميراث.

وقال: نعم النواب قدموا كشوفا لتجنيس ابناء الكويتيات المطلقات والارامل، وهي لا تدخل ضمن قانون العدد الذي يجوز تجنيسه للسنة المعينة.

ولفت الى ان القانون الماضي للعدد الذي يجوز تجنيسه كان محل اهتمام وعملنا من اجل البحث عن المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط ولم نجد الا 100 حالة بينما كان الوقت ضيقا ولم نتمكن من التجنيس خلال ذات العام.

وشدد الوزير على وجود تدقيق من الداخلية ولجنة مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية على عمليات التجنيس.

و احال مجلس الامة الى الحكومة القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة، في انقلاب مفاجئ على ما كان يثار طوال الفترة الماضية من حرمان خريجي الشريعة ممارسة المهنة، حيث تضمنت النصوص النهائية السماح لحملة مؤهلات الشريعة بممارسة المهنة، في حين وقع المنع على اعضاء مجلس الامة والبلدي واساتذة القانون من مزاولة المهنة واغلاق مكاتبهم طوال فترة امتلاكهم هذه الصفات القانونية.

ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

يقضي مشروع القانون بإعفاء مستحقي قسائم الرعاية السكنية من كلفة تنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة على صدور القانون، وكذلك إعادة المبالغ التي دفعوها لإنشاء البنية الأساسية في مشاريع الرعاية السكنية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي: يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء ويعفى المواطنون من كلفة تنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة جميع المبالغ المدفوعة من المواطنين والسابق سدادها ككلفة لتنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.

من جهتها، أكدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن هناك 459 أسرة تم استقطاع تكاليف البنية التحتية منها وسيتم إرجاع المبالغ لهم، كما أن هناك 990 أسرة لن يتم استقطاع قيمة البنى التحتية منهم.

ووافق مجلس الأمة بالمداولة الثانية على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة ويهدف الى معالجة ظاهرة انتشار الشهادات التي لا يتم الاستيثاق من صحتها وتستخدم في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجه حق.

وحظرت مادة في القانون على أي شخص استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام او الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر إلا بعد معادلة شهادته من الوزارة.

من جهته أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن إقرار مجلس الامة المداولة الثانية لقانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة يأتي استكمالا لجهود اجتثاث ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية.

وقال في تصريح لـ(كونا) إن هذا القانون يضع اطارا تشريعيا واضح المعالم للوقوف على صحة أي شهادة علمية صادرة من مؤسسة تعليمية خارج البلاد.

واعتبر أن القانون يعد نقطة تحول في معادلة الشهادات العلمية وضبط جودة التعليم حيث غلظ اجراءات التدقيق على الشهادات قبل اصدار المعادلة من خلال نقطتين الأولى الاستناد الى لائحة المعادلات التي صدرت في فبراير الماضي وهي الاولى من نوعها في البلاد وحددت معالم التدقيق على الشهادات ومعايير المعادلة.