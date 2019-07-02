الأولى

عبرت، وبثقة نيابية، 3 قوانين اقتصادية محورية لتحسين بيئة الأعمال لتحط رحالها في واقع بيئة الأعمال المحلية ولتخطو بالكويت نحو تحسين بيئة الأعمال ولتكون ركيزة رئيسة في طريق التحول نحو بناء كويت جديدة 2035 وتحقيق الرغبة السامية في تحول الكويت لمركز مالي وتجاري مالي وإقليمي، واعرب وزير التجارة خالد الروضان عن شكره لكل الجهود التي بذلت على مدى 18 شهراً، مؤكدا ان إنجاز هذا الكم الهائل من القوانين لم يكن متوقعاً، مبيناً في لقاء مفتوح مع الجمعية الاقتصادية، أول أمس، أن التشريعات والقوانين التي صدرت لم تكن تخص وزارة التجارة فحسب وانما كانت نتاج خطة متكاملة تمت صياغتها وفقاً لخطة التنمية، حيث شاركت في وضعها العديد من جمعيات النفع العام والجمعيات المهنية بعد لقاءات متعددة ومثمرة.

وأشار الوزير الروضان إلى أن تعديل القوانين ليس بالأمر الهين وانما استغرق وقتاً، مشيراً إلى أن أحد أهم العناصر التي حرصت وزارة التجارة عليها حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المدعين. وأضاف أن وزارة التجارة تعكف حالياً على صياغة قوانين الشركات العائلية وتعديل قانون الاستيراد والتجارة الالكترونية والتسوية وإعادة الهيكلة وقانون الإفلاس.

وأعلن الروضان عزمه التقدم بخطة تشريعية اقتصادية لتطوير القوانين المتبقية في دور الانعقاد المقبل.

وقال في تصريح صحافي على هامش جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس إن قوانين تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه وتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وإصدار قانون الشركات مهمة باعتبارها قديمة وبحاجة إلى التحديث لافتا إلى إقرار تلك القوانين من شأنه المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن قطاع التأمين سيتطور بعد إقرار هذا القانون إذ صدر القانون السابق في عام 1961 إضافة إلى تطوير قطاع مراقبة الحسابات الذي صدر قانونه السابق منذ عام 1981 مشيرا في الوقت ذاته إلى تعديل قانون الشركات لإدخال وسائل تكنولوجية مختلفة لمنع تحويل الشركات غير الربحية لكي تصبح ربحية.

وأعرب عن الأمل أن يستمر تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن مشاريع الخطة الاقتصادية المزمع تقديمها لتحديث القوانين وأن يتم التوافق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمساندة تلك الخطوات.

وفي بيان موسع أصدرته وزارة التجارة حول أهم ما تضمنته قوانين التأمين ومزاولة مهنة مراقبي الحسابات وتعديل قانون الشركات والتي اقرها مجلس الأمة أمس، أشارت من خلاله إلى أن قانون التأمين الجديد جاء بعد 58 عاماً من غياب التطوير، موضحة أن القانون الجديد يسهم في إعادة هيكلة قطاع التأمين المحلي بآليات تنظيمية تنسجم مع التطورات المتسارعة التي طرأت على القطاعات الاقتصادية عالمياً ومحلياً في السنوات الماضية، كما أنه يتماشى مع تحركات الوزارة الجادة نحو المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، بفضل أدواته التنظيمية المختلفة التي ترفع من شهية الشركات العالمية للتوسع في السوق الكويتي، خصوصاً فيما يتعلق بعملية إعادة التأمين وإزالة قيد ملكية رأس المال لشركات التأمين.

وفي تعليق منها على قانون مزاولة مراقبي الحسابات، أكدت الوزارة أن القانون ترك تحديد سنوات الخبرة للائحة لتواكب التطورات في مهنة تدقيق الحسابات، لافتاً إلى أن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات ستشهد مع القانون الجديد نقلة تنظيمية نوعية.

كما أنه نص صراحة على حظر تملك المراقب لأسهم الشركات التي يدقق ميزانيتها خلال فترة عمله ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق لحسابات الشركة مع حظر القيام بالأعمال التي تؤثر في حيادية المراقب كتقديم الاستشارات لعملاء التدقيق.

وذكرت وزارة التجارة أن ما يعزز أهمية القانون الجديد أنه أوجب تطبيق المعايير الدولية في التدقيق، كما أنه نص صراحة على مسؤولية المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن الأخطاء التي يرتكبها في مزاولة المهنة في المادة 16.

ولفتت وزارة التجارة إلى أن تعديل قانون الشركات الجديدة يضمن معالجة قصور النصوص السابقة والتي تجيز تحويل الشركات غير الربحية إلى شركات ربحية، مشيرة إلى أن المادة 30 نصت على تفعيل اتفاقيات المساهمين والتي تستخدم عادة لتنظيم العلاقة بين المساهمين أو الشركاء خارج اطار عقد التأسيس، كما ألزمت بحل الشركة لأكثر من سبب من بينها صدور قرار بحل الشركة نتيجة هلاك جميع أموال الشركة، أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية، على أن يكون الحل من خلال قرار يصدر من قبل وزير التجارة، بخلاف النص السابق الذي لم يحدد ما إذا كان الهلاك يؤدي إلى الحل بمجرد الهلاك.

وأوضحت الوزارة أن القانون تضمن تنظيم عملية الحضور والتصويت الالكتروني بالجمعيات العامة، مبينة أن النص الجديد يعزز مشاركة المساهمين بالجمعيات العمومية، فضلا عن تمكينه الشركات من إضافة شروط لعضوية مجالس الإدارات بما يمكن الشركات العائلية من تضمين ضوابط تتناسب مع دساتير العائلة الخاصة بحوكمة الشركات العائلية.