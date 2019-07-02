الأولى

دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المنتخب حديثا الشيخ فهد ناصر الصباح واعضاء المجلس الى اهمية توفير البيئة المحفزة للرياضيين لصقل مواهبهم وبما يمكنهم من تحقيق الانجازات الرياضية وحصد المراكز المتقدمة في مختلف المنافسات والبطولات الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي، وتمنى سمو الأمير في برقية تهنئة بعث بها الى الشيخ فهد، التوفيق والسداد لرئيس اللجنة الاولمبية للاسهام في الارتقاء بالرياضة الكويتية.

كما بعث سموه ببرقيات تهانٍ إلى كل من محمد جعفر نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة وحسين المسلم أمين سر اللجنة والشيخ مبارك فيصل النواف والشيخ جابر ثامر الجابر وعلي المري ونائل العوضي ومساعد العجيل ود. سعود الحربي بمناسبة فوزهم بعضوية مجلس إدارة اللجنة، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة للجنة الرامية إلى تطوير وتقدم الرياضة الكويتية ورفعة شأنها.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ فهد ناصر الصباح بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للسنوات الأربع المقبلة، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لكل ما فيه خير ومصلحة الرياضة الكويتية.

كما بعث سموه ببرقيات تهان إلى كل من محمد جعفر نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة وحسين المسلم أمين سر اللجنة والشيخ مبارك فيصل النواف والشيخ جابر ثامر الجابر وعلي المري ونائل العوضي ومساعد العجيل ود. سعود الحربي متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد.

بدوره، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى الشيخ فهد ناصر الصباح أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. كما بعث الغانم ببرقيات تهنئة إلى اعضاء اللجنة بمناسبة فوزهم بانتخابات مجلس الإدارة، معربا عن تمنياته للشيخ فهد وأعضاء اللجنة بالتوفيق والنجاح في خدمة الرياضة الكويتية والرياضيين والمساهمة في تطور الحركة الرياضية الكويتية وتحقيق الإنجازات في جميع المحافل المحلية والدولية. وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد تسلم أمس مبنى اللجنة ليباشر عمله بعد انتخابه خلال الجمعية العمومية أول من أمس.

ورفعت اللجنة السداسية المكلفة بالإشراف على خارطة الطريق تقريرها إلى اللجنة الأولمبية الدولية الذي يتضمن الاجراءات التي اتخذت خلال الجمعية العمومية أول من أمس، على أن يتخذ المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قراره برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية في أول اجتماع له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أمين السر العام حسين المسلم إن الصراعات المتعلقة بالرياضة انتهت ولن تعود في المستقبل، مؤكداً أن الأمور السياسية لن تتدخل في الرياضة، وقال: لن يكون هنالك فريق ألف وفريق باء، سنعمل جميعاً بروح الفريق الواحد، والنظام الرياضي هو من يحدد من يكون صالحاً ومناسباً له.