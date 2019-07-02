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بيروت الوكالات: أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي عقد امس اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون عقب اشتباكات مسلحة في بعض قرى قضاء جبل لبنان والتي راح ضحيتها مرافقان لوزير في الحكومة أنه اتخذ قراراً بتوقيف المتورطين بالحادث وإحالتهم إلى القضاء.

وشدد المجلس على اتخاذه قرارات «حاسمة» لإعادة بسط الأمن، إلا أنه أبقى على هذه القرارات سرية. وخلال الاجتماع وجّه عون الأجهزة الأمنية باعتقال المتورطين بالحادث، داعياً إلى التهدئة وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية بالخلاف السياسي.

وبحسب البيان الذي تلاه أمين عام المجلس، العميد وجدي شمس الدين فقد شدد «عون على أن ركائز الجمهورية هي 3: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي».

وطالب الرئيس اللبناني «الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للأصول والأنظمة المرعية الإجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة في الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من قرى عالية».

واتخذ المجلس «قرارات حاسمة بإعادة الأمن للمنطقة التي شهدت الأحداث الدامية ومن دون إبطاء أو هوادة وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء على أن تتم التحقيقات بسرعة. كما أنه يبقي قراراته سرية».

وحضر الاجتماع الذي دعا إليه عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري و قائد الجيش العماد جوزيف عون.

ووقعت الاحد اشتباكات في منطقة عالية، حيث استهدف مسلحون موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح غريب في قرية قبر شمون، ما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه وإصابة آخر، فيما وصفه الغريب «بالكمين المسلح ومحاولة اغتيال واضحة». في حين قال «الحزب التقدمي الاشتراكي» في بيان إن حراس الغريب فتحوا النار «عشوائياً» على مجموعة من الناس كانوا يغلقون الطريق لمنع وزير الخارجية جبران باسيل من المرور في منطقتهم.وذكر «التقدمي الاشتراكي» أن مرافقي الغريب «عمدوا إلى إطلاق النار باتجاه المحتجين بشكل عشوائي، فرد بعض من كان يحمل سلاحاً باتجاه مصدر النار دفاعاً عن النفس فسقط مرافقان للوزير الغريب».