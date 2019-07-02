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عواصم - الوكالات: دشنت اسرائيل مشروع نفق درب الحجاج الاستيطاني في القدس المحتلة بمشاركة السفير الأميركي لديها دافيد فريدمان والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات وما اعتبرته دولة فلسطين عملا عدائيا.

ويمتد الطريق من البؤرة الاستيطانية من مدينة داود في ضاحية سلوان الى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة ويجسد استثمار اسرائيل في اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لها.

ويأتي طريق درب الحجاج الممتد على طول 700 متر ضمن مخططات الاستيطان والتهويد لأسوار القدس القديمة وبلدة سلوان التي تعتبر الخاصرة الجنوبية لمنطقة القصور الأموية التي حولتها سلطات الاحتلال الى حدائق توراتية.

واعتبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية المشاركة الأميركية في الاحتفال بالنشاطات التهويدية في القدس الشرقية المحتلة نشاطا عدائيا ضد الفلسطينيين وانصهارا فاضحا في مخططات اليمين الحاكم في اسرائيل، واستكمالا للقرارات والمواقف المنحازة لها.

وذكرت الوزارة في بيان لها ان النفق الذي بدأت سلطات الاحتلال حفره قبل ست سنوات يهدف لتعزيز الوجود اليهودي والاستيطاني بمنطقة الحوض المقدس اذ تسببت اعمال الحفريات في تهجير عدد من العائلات الفلسطينية بعد ان تصدعت منازلها وباتت معرضة للانهيار ترويجا للرواية التلمودية لدولة الاحتلال.

وفي عمان حذرت وزارة الخارجية الأردنية من ان مثل هذه الاجراءات اللاشرعية وغير المسؤولة تزيد من التوتر والاحتقان. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان ان وزارة الخارجية تدين اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على افتتاح نفق ما يُسمى بـ طريق الحجاج اسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف. وأكد ان هذه الممارسات الاسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي. ودعا المجتمع الدولي الى النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في الوقف الفوري لمثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة.

بدورها حذرت الجامعة العربية على لسان سعيد ابو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية بالحفريات في مدينة القدس المحتلة مؤكداً عدم شرعية هذه الاجراءات الاسرائيلية.