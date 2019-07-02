الأولى

أعلنت وزارة الصحة احالة 19 شخصا من مشاهير «السوشيال ميديا» الى النيابة لترويجهم منتجات صحية غير مرخص الاعلان عنها.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة د. عبدالله البدر انه تمت احالة بعض مشاهير وسائل التواصل للنيابة لمخالفتهم قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، الذي يحظر الاعلان بغير ترخيص عن طريق أي وسيلة إعلامية عن الأدوية البشرية أو البيطرية، أو الخلطات أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الغذائية الخاصة ذات التأثير الصحي بدعوى أنه للعلاج أو التأثير في الشكل أو المظهر أو لإنقاص الوزن.

واكد ان هؤلاء تنتظرهم عقوبات تصل الى السجن ستة أشهر وغرامة الف دينار.

من جانب آخر اعلن رئيس الجمعية الطبية د. أحمد العنزي عن الإعداد لمقاضاة كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالأطباء، خاصة أن منها ما يكون بهدف الإثارة والشهرة والتكسب، مثل ما حدث في فيديو أطباء مستشفى الأميري.

وطالب د. العنزي في بيان صحافي وزارة الصحة بعدم الأخذ بالشكاوى التي تبث على وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتداد فقط بالشكاوى التي تصل عبر القنوات الرسمية، ومن ثم دراستها والبت فيها، مشيرا الى أن من ادوار وزارة الصحة توعية الشاكي الى المكان والإدارة المناسبة لتقديم الشكوى.