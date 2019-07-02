الأولى

رصدت وزارة الكهرباء والماء مصروفات البرامج المختلفة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 2 مليار و942 مليونا و636 الف دينار.

واستأثر برنامج الديوان العام بمبلغ 751 مليوناً و177 الف دينار موزعة على عدة ابواب منها تعويضات العاملين بـ 47 مليوناً و905 آلاف، والسلع والخدمات 6 ملايين و661 الفا، والمصروفات والتحويلات 4 ملايين و940 الفا، وشراء الاصول غير المتداولة 691 مليونا و670 الف دينار.

واستحوذ برنامج الشبكات الكهربائية على 139 مليونا و543 الفا موزعة على ابواب منها تعويضات العاملين بـ 74 مليونا و552 الفا، والسلع والخدمات 107 ملايين و222 الفا، وشراء الاصول غير المتداولة 11 مليونا و768 الفا .

اما برنامج انتاج المياه الجوفية وشبكات توزيع المياه والوقود فقد رصدت له الوزارة 90 مليونا و308 الاف، خصص منها لباب تعويضات العاملين 78 مليونا و94 ألفا، وباب السلع والخدمات 11 مليونا و773 الفا، وشراء الاصول غير المتداولة 441 الف دينار.

وكان اجمالي برنامج الخدمات الخارجيه 126 مليونا و440 الفا حيث اخذت تعويضات العاملين 92 مليونا و956 الفا، فيما استحوذت السلع والخدمات على 26 مليونا و459 الفا، وشراء الاصول غير المتداولة 7 ملايين و 24 الفا، بينما كان برنامج الخدمات الداخلية مستأثرا بـ 26 مليونا و717 الفا، لتعويضات العاملين منها 17 مليونا و250 الفا، والسلع والخدمات 9 ملايين و147 الفا، وشراء الاصول غير المتداولة 319 الف دينار.

أما برنامج محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فقد كان مبلغه الاجمالي مليارا و693 مليونا و949 الف دينار،لتعويضات العاملين منها 139 مليونا و240 الفا، والسلع والخدمات مليار و552 مليونا و131 الفا، فيما كان مبلغ شراء الاصول غير المتداولة 2 مليون و577 الفا، اما برنامج مشاريع خطة التنمية 2011/2012 فقد كان له مبلغ 600 الف لشراء الاصول غير المتداولة وبرنامج مشاريع خطة التنمية 2015/2016 رصد له 59 مليونا و900 الف دينار لشراء الاصول غير المتداولة.