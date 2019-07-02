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«التخطيط» ناقش استراتيجية «مؤسسة البترول» 2040


ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد امس اجتماعا مشتركا لاعضاء لجان المجلس لمناقشة استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحافي إن وزير النفط وزير الكهرباء د. خالد الفاضل شارك في الاجتماع وممثلي مؤسسة البترول، لافتة إلى أنه تم مناقشة الملامح الرئيسة والتوجهات العامة لاستراتيجية مؤسسة البترول حتى عام 2040. وأضافت أن الاجتماع تناول التوجهات العامة للاستراتيجية بما يتماشى مع آخر المستجدات والتطورات العالمية والصناعة النفطية الكويتية وبما يتوافق وتحقيق رؤية الكويت «كويت جديدة» 2035.


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