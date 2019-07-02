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السماح لـ 1000 «بدون» بأداء الحج.. والتسجيل لمدة أسبوع

عمار الحسيني
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الثلاثاء 02 يوليه 2019

أعلن وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة موافقة السلطات السعودية على تمكين 1000 من فئة البدون من أداء فريضة الحج هذا العام، مؤكدا أن الموافقة جاءت بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وبين الشعلة أن الوزارة حريصة على تمكين جميع مكونات المجتمع من أداء فريضة الحج حيث قدمت عدة طلبات للجانب السعودي تمت الموافقة عليها جميعا بما فيها حج البدون الذي تم التنسيق مع وزارة الحج السعودية بشأنه منذ فترة طويلة وتكلل هذا التنسيق بالنجاح والحصول على الموافقة.
وذكرأن تسجيل الحجاج سيكون من خلال الرابط الالكتروني الذي سيتم فتحه لمدة أسبوع حتى يتمكن جميع الراغبين من التسجيل من خلال رفع صور جوازاتهم وادخال البيانات المطلوبة واختيار حملة من ضمن الـ 7 حملات المعتمدة لتسجيل البدون.
وأكد الشعلة أن الحج سيكون لمن لم يسبق له أداء الفريضة والأولوية ستكون للأكبر سناً.


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