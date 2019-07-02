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تدخل الكويت عالم الحفر البحري على النفط مجدداً بعد محاولات في الستينيات والثمانينيات، بعد أن وقعت «شركة نفط الكويت» مع شركة «هاليبرتون» العالمية عقداً خاصاً بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الاقليمية الكويتية بقيمة 181 مليون دينار.

وقد أكد الرئيس التنفيذي لـ «شركة نفط الكويت» عماد السلطان خلال مؤتمر صحافي ان الكويت بتوقيع هذا العقد تدخل رسمياً عهداً جديداً من إنتاج النفط والغاز، مشيراً إلى ان مشروع الحفر البحري الاستكشافي يتضمن 6 آبار بحرية بواقع 3 آبار تطويرية و3 آبار عميقة ضمن عمليات الاستكشاف.

وأوضح السلطان ان عمليات الحفر البحري لها 3 أجزاء أولها ابراج الحفر وثانيها الخدمات المتعلقة بحفر الآبار واخيرا الخدمات اللوجستية والنقل، لافتا إلى ان الحفر البحري يختلف تماماً عن البري خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات المساندة للحفر المتكامل.

وأكد ان مشروع الحفر البحري يعتبر تحدياً حقيقياً لـ «نفط الكويت» متوقعاً إنتاج نحو 100 ألف برميل يومياً.