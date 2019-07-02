loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت تدخل عالم الحفر البحري بعدد 6 آبار

علي حامد
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 02 يوليه 2019

تدخل الكويت عالم الحفر البحري على النفط مجدداً بعد محاولات في الستينيات والثمانينيات، بعد أن وقعت «شركة نفط الكويت» مع شركة «هاليبرتون» العالمية عقداً خاصاً بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الاقليمية الكويتية بقيمة 181 مليون دينار.
وقد أكد الرئيس التنفيذي لـ «شركة نفط الكويت» عماد السلطان خلال مؤتمر صحافي ان الكويت بتوقيع هذا العقد تدخل رسمياً عهداً جديداً من إنتاج النفط والغاز، مشيراً إلى ان مشروع الحفر البحري الاستكشافي يتضمن 6 آبار بحرية بواقع 3 آبار تطويرية و3 آبار عميقة ضمن عمليات الاستكشاف.
وأوضح السلطان ان عمليات الحفر البحري لها 3 أجزاء أولها ابراج الحفر وثانيها الخدمات المتعلقة بحفر الآبار واخيرا الخدمات اللوجستية والنقل، لافتا إلى ان الحفر البحري يختلف تماماً عن البري خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات المساندة للحفر المتكامل.
وأكد ان مشروع الحفر البحري يعتبر تحدياً حقيقياً لـ «نفط الكويت» متوقعاً إنتاج نحو 100 ألف برميل يومياً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة