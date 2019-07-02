الأولى

اعلنت «الهيئة العامة للاستثمار» أن «شركة النقل العام» قدمت خطة عمل واستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، تقوم الهيئة بدراستها لاتخاذ قرار بشأنها، لافتة أنه في حال تنفيذ تلك الخطة فإن ذلك سينعكس إيجاباً على وضع الشركة والارتقاء بخدماتها.

وقالت الهيئة إنها طلبت وضع خطة من قبل مجلس الإدارة تعكس توجهات التطوير بشكل رقمي ووضع الخطط اللازمة لمتابعتها من خلال التعاقد مع أفضل الشركات الرائدة لتقييم وضع الشركة الحالي، مستدركة أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد استراتيجية الشركة للفترة من 2019 وحتى 2023 والتي تعد أحد الركائز الرئيسة والمهمة لخطة «الهيئة العامة للاستثمار» لتطوير أداء وعمل الشركة من خلال تقديم أفضل الخدمات التشغيلية باعتبارها أحد المرافق الخدمية المهمة في الدولة.

ووفق ردود الهيئة على سؤال برلماني، فإن المواقع الممنوحة للشركة يصل عددها إلى 43 موقعاً موزعة بواقع 40 موقعاً تابعة لوزارة المالية و3 مواقع تابعة للهيئة العامة للصناعة وتتمثل في كراج الشويخ وكراج ميناء عبدالله وسكراب النعايم.

وفيما يتعلق باستغلال المواقع، أشارت الهيئة الى أن هناك استغلالاً لـ 29 موقعاً مستغلاً و14 موقعا جارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستغلالها.

